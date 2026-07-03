今年で日本に初上陸してから75周年を迎えるソフトクリーム。その歩みを振り返る『ソフトクリームの歴史展』が、3日から都内で開催されます。

会場では、ソフトクリームのルーツや、日本上陸後の75年間にわたる歩みを年代ごとに展示。ブームの変遷を展示を通じて学べる空間になっています。

■1950年代前半“第1次ブーム” 背景にはテレビの普及

ソフトクリームを普及させた日世株式会社によると、1951年7月3日に明治神宮外苑で行われた米軍主催のカーニバルの模擬店で、日本ではじめてコーンスタイルのソフトクリームが販売されました。これが、現在の“ソフトクリームの日”の由来だということです。

“第1次ブーム”が到来したのは、1950年代前半。1953年のテレビ放送開始時に、デパートの大食堂やそば店にもソフトクリームが登場。白黒テレビが日本に導入され、当時、そば店のテレビでプロレス中継などが放送され、食事を終えたお客さんはテレビを見るために店内に滞在する人もいたそうで、食べながらプロレスを見られるソフトクリームが広がったということです。

■移動販売車の登場〜1970年大阪万博

その後、移動販売車が登場。1960年代、新幹線や高速道路の開通やレジャーブームが到来し、アイスクリームの提供方法にも変化が生まれ、2種類の味が楽しめる『ダブルヘッダーコーン』なども登場しました。

1970年には大阪万博が開催され、会場内には約200台の機械が設置されたといいます。この万博では今の食べ歩きのように“ソフトクリームを食べながらパビリオンを巡る”というスタイルが確立。これを機に“第2次ブーム”が起こり、全国のスーパーや駅ビルへ普及。

さらに、当時の流行に合わせてコーンに赤や青などの色がついた『カラーコーン』や、特大サイズの『ジャンボコーン』も登場し、人々を楽しませました。

■1990年代 コンビニや道の駅での本格展開

1980年代に入ると、複数の味を高く積み重ねたカラフルな『段盛り』や、遊び心満載の『ビッグパフェ』を提供する専門店『ミュクレバー』が登場しました。

また、高級感のある手焼き風の『ワッフルコーン』や、ジェラートブームに合わせた四角や三角のコーン、溶け出すことを防ぐ八角形コーンなど、形も食感も多様化していきました。

その後、1990年代に入ると“第3次ブーム”へと突入します。コンビニエンスストアでの本格展開が始まったほか、牧場や道の駅などで、その土地の特産品を使ったソフトクリームが販売されるようになりました。

■オリンピック開催に合わせたコーンも

日世株式会社では、2000年代から「新しいソフトクリームの形（形状）」に力をいれているといいます。

従来の定番だった形とは異なり、ぷっくりとした丸みを帯びた形や、モンブランの形、さらにはバラの形など、さまざまな形が登場。また、ソフトクリームの白さとのコントラストが美しく映える黒色のコーンや、東京オリンピックの開催に合わせて、紅白ツートーンコーンなども登場しました。