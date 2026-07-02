旬のフルーツだけでなく、いまや「サボテン」まで。自分で選んで収穫する体験型スポットが進化を遂げています。世代を問わず楽しめる、注目の最新スポットを取材しました。

【写真で見る】サボテン狩りのやり方

希少品種の桃が40分食べ放題！ 3個で元が取れる「桃狩り」

まず、Nスタが向かったのは山梨県笛吹市。こちらの農園で楽しめるのは、旬の「桃狩り」です。

今の時期、おすすめなのが「夢しずく」。あまり出回らない希少な品種で、果肉がやわらかく、濃厚な甘さが特長です。

見晴らし園スタッフ 野原光太郎さん

「ひとり40分間で、畑でとった桃を食べ放題なので、（一日）2000人以上は、一番多い時は来ますね」

普通に買えば1個600円相当の桃が、40分食べ放題で1600円。

3個食べると元がとれるとあって、県外からのお客さんも多いといいます。

東京から来た2組の親子も桃狩りに挑戦。小さな体でどんどん平らげていき、最終的に4人で合計15個を完食。

母親

「楽しかったね。いい思い出になりました」

続いて訪れたのは、埼玉県深谷市の「ヤサイな仲間たちファーム」。施設内にある農園では、なんとワンコインで3〜5種類の「野菜狩り」ができます。

まず向かったのは、ちょっと風変わりなピーマンの畑。

出水麻衣キャスター

「一見、シシトウに見えますが、これもピーマンですか？」

ヤサイな仲間たちファーム 松村佳代さん

「バナナピーマンといいまして」

出水麻衣キャスター

「パプリカのような甘みのあるピーマン。苦みが少なく、フルーツのような独特の香り」

続いては、今が旬の「ナス」。白ナスや丸ナスなど4種類の収穫ができます。

中でも実がギュッと詰まった丸なすは、火を通すとトロトロになっておいしいのだそうです。

野菜ソムリエ・松村さんのおすすめは「丸ナスのピザトースト」。ピザ用ソースを塗ったパンに、輪切りにした丸ナスとチーズを乗せて、5分焼くだけです。

その後も、レタス3玉、ケール5枚、そして大きなズッキーニを2本など、全5種類の野菜を収穫。これで500円です。施設内のマルシェの価格と比べると、約900円もお得になります。

収穫できるのは食べ物だけじゃない！約60種類から選べる「サボテン狩り」

収穫できるのは食べ物だけではありません。静岡県伊東市の「伊豆シャボテン動物公園」。動物園の一角で体験できるのは、聞きなじみのない「サボテン狩り」。その内容とは…

シャボテン狩り工房 小林泰仁 店長

「サボテンと鉢を自由に組み合わせて、オリジナルの鉢を作ります」

温室内で好きなサボテンを選び、持ち帰ることが出来る「サボテン狩り」。多い時には、1日300人以上が訪れる園内屈指の人気アクティビティです。

緑色の肌と金色のトゲのコントラストが美しい「金晃丸」や、まさに今の時期にピンク色の花を咲かせる「翠晃冠」など、約60種類のサボテンから選べるのです。

サボテン狩りに使うのは、なんと「箸」。最後に鉢を選んだら、オリジナルの鉢が完成です。

旬の味覚を楽しむもよし、世界に一つだけの鉢を作るもよし。次のおでかけは、何を“狩り”ますか？