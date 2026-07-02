千葉県鎌ケ谷市にあるファイターズの2軍本拠地の移転先について7月2日、球団側が会見を開き、北海道恵庭市に決定したと発表しました。



ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントの小林兼開発本部副本部長は、恵庭市に内定した理由について「用地は十分な広さがあるので、ファーム施設の周辺に商業や住居など、段階的に整備できる大きなポテンシャルがある」などと話しました。





今後、市内のどの場所に球場が建設されるかなど、具体的な構想が発表される見通しです。2軍本拠地の道内移転を巡っては2025年7月、球団側から構想が発表されていました。当初は札幌市、北広島市、恵庭市、江別市、千歳市、苫小牧市の6つの市が候補地として情報交換が進められていましたが、2025年12月に北広島市が誘致を見送ることを発表。その後、候補地は恵庭市や江別市、苫小牧市の3市に絞られました。ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントの小林兼開発副本部長は、これまでのSTVの取材に対して、「野球の関連施設ではなく、住宅・商業・宿泊施設を考えると、少なくても10ヘクタール以上の場所で、できるだけ広いほうがいい」、「立地として新千歳空港、エスコンフィールドとの距離というのは、事業運営、チーム運営としては非常に重要」「行政側、自治体側の熱量、サポート体制も重要である」などと移転先の条件や、施設の構想などを話しています。2軍本拠地は2027年工事着工、2030年の開業を目指しています。