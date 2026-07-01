ピーマンを使った時短料理について、キユーピーの公式Xアカウントが紹介しています。

【画像】めっちゃ楽！ これが「ピーマン」を使った時短料理のレシピです！

公式アカウントは「フライパン1つで完結！“詰めない”ピーマンの肉詰め」と投稿。作り方について、次のように紹介しています。

【作り方】(2人分)

（1）フライパンに豚ひき肉（200グラム）、木綿豆腐（150グラム）、マヨネーズ（大さじ2）、片栗粉（大さじ2）を入れて混ぜ平らにする。

（2）半分に切ったピーマン（4個）を上に押しつけ、ふたをして中火で約8分蒸し焼きにする。

（3）余分な油をふき取り、ケチャップ（大さじ2）、ウスターソース（大さじ1）、砂糖（小さじ1）、水（大さじ2）のソースを入れて煮詰めたら出来上がり。

この情報に対し、SNS上では「フライパン1つで済むのいいですね」「フライパン1つで豆腐マヨひき肉混ぜてピーマン押し付けるのいいね〜！」「めっちゃ時短料理（笑）」「うわーこれは楽だ！！」「詰めないにもほどがある」「夏の簡単おかずにぴったり」などの声が上がっています。

ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。