乃木坂46金川紗耶、海外撮影でトラブル連発 ロストバゲージ・トランジット失敗…「ハプニングが結構多かった」【好きのグラデーション】
【モデルプレス＝2026/06/30】乃木坂46・4期生の金川紗耶が30日、都内で開催された1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）発売記念フォトセッション＆質疑応答に出席。海外撮影でのトラブルを語った。
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クロアチアでの撮影については「テンションが上がったのは、タコバーガーという食べ物に出会えたことですね。一口食べた瞬間から、本当に幸せが訪れたと言いますか、口の中が本当に幸せでいっぱいだったんですね。こんなにおいしい食べ物を食べられたのが。ダイエットって言うのもありましたし、すごくジャンキーなものでもあるので、私にとってご褒美の時間だったのかなって思っています」と振り返った。
そして、失敗で言うと、ハプニングが結構多かったのが失敗かなって（笑）。失敗でもあり成功でもあるのかなって思うんですけど、いろんなトラブルを抱えながらの撮影が、この一冊にも出ているのかなって思っています」とコメント。「まずは、トランジットができなかったんですね。乗っている飛行機が遅れて到着してしまったり、次の飛行機が早めに行っちゃったりして、時間が合わず、トルコに一泊しまして。次の日の早朝にクロアチアに行く飛行機に乗ったんですけど、クロアチアに着いた瞬間にロストバゲージをしていまして。1日〜2日くらいの荷物が届かなく、2日間は現地で調達した衣装を使っているので（笑）。この写真集の中は、3分の1？半分くらいは現地で調達した衣装になっています」と笑顔で振り返った。
今後挑戦したい新たな夢に関しては「今は専属モデルを『Ray』で担当させていただいているんですけど、モデルとしてもうちょっと実力を上げていきたいと思っていますし、あとはランウェイだったり、雑誌・表紙だったり、いろんな目標を持って、高みを目指していければなって思っています」と返答。女優業への意欲については「めちゃくちゃあって。あんまり経験がないので自信はないんですけど、演技はすごくしたいなって思っています」としたうえで「ホラーをやりたくて。キャーって叫ぶのがすごく得意なんですね。なので、お化け役ではなく、お化けを見る側として演じてみたいなって思っています」と笑顔を見せた。さらに「最近『乃木坂工事中』でも顔芸というものをやらせていただいているんですけれども、それで培った表現力が顔に出ていると思うので。演技でも出せるんじゃないかなって思います」と言い、恐怖を表現した表情を実演する一幕もあった。
自己採点を求められると「138点です」と返答して「私の名前が紗耶っていうんですけど、紗耶を数字で表すと38なんですね。それで今回の写真集は100点満点中100点なので。100足す38をして138になりました」と笑顔。お気に入りカットには「めちゃくちゃ顔が盛れています。まず。あと珍しいというか、あんまり見せられない水着姿だったり、お茶目な舌ペロもしてみたりしている顔が、私的にはあまりない1枚なのかなって思って、選ばせていただきました」とアピールしていた。
改めてクロアチアを選んだ理由については「ヨーロッパにすごく行きたかったんですけど、普段から私はトリュフがすごく好きで。トリュフのパンだったりをすごく食べているんですけど、クロアチアはトリュフが人気・有名だと聞いて。そこも決定ポイントになっているかなって思います」と明かして「トリュフのリゾットだったりが出てきていて。毎食食べさせていただきました」と回想。開催中のワールドカップではクロアチア代表も応援するのか問われると「クロアチアも応援しています」と笑顔を見せていた。
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
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◆金川紗耶、海外撮影でトラブル連発
クロアチアでの撮影については「テンションが上がったのは、タコバーガーという食べ物に出会えたことですね。一口食べた瞬間から、本当に幸せが訪れたと言いますか、口の中が本当に幸せでいっぱいだったんですね。こんなにおいしい食べ物を食べられたのが。ダイエットって言うのもありましたし、すごくジャンキーなものでもあるので、私にとってご褒美の時間だったのかなって思っています」と振り返った。
◆金川紗耶、女優業に意欲
今後挑戦したい新たな夢に関しては「今は専属モデルを『Ray』で担当させていただいているんですけど、モデルとしてもうちょっと実力を上げていきたいと思っていますし、あとはランウェイだったり、雑誌・表紙だったり、いろんな目標を持って、高みを目指していければなって思っています」と返答。女優業への意欲については「めちゃくちゃあって。あんまり経験がないので自信はないんですけど、演技はすごくしたいなって思っています」としたうえで「ホラーをやりたくて。キャーって叫ぶのがすごく得意なんですね。なので、お化け役ではなく、お化けを見る側として演じてみたいなって思っています」と笑顔を見せた。さらに「最近『乃木坂工事中』でも顔芸というものをやらせていただいているんですけれども、それで培った表現力が顔に出ていると思うので。演技でも出せるんじゃないかなって思います」と言い、恐怖を表現した表情を実演する一幕もあった。
自己採点を求められると「138点です」と返答して「私の名前が紗耶っていうんですけど、紗耶を数字で表すと38なんですね。それで今回の写真集は100点満点中100点なので。100足す38をして138になりました」と笑顔。お気に入りカットには「めちゃくちゃ顔が盛れています。まず。あと珍しいというか、あんまり見せられない水着姿だったり、お茶目な舌ペロもしてみたりしている顔が、私的にはあまりない1枚なのかなって思って、選ばせていただきました」とアピールしていた。
改めてクロアチアを選んだ理由については「ヨーロッパにすごく行きたかったんですけど、普段から私はトリュフがすごく好きで。トリュフのパンだったりをすごく食べているんですけど、クロアチアはトリュフが人気・有名だと聞いて。そこも決定ポイントになっているかなって思います」と明かして「トリュフのリゾットだったりが出てきていて。毎食食べさせていただきました」と回想。開催中のワールドカップではクロアチア代表も応援するのか問われると「クロアチアも応援しています」と笑顔を見せていた。
◆金川紗耶1st写真集「好きのグラデーション」
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
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