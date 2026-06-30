日本代表はベスト32で敗退

日本代表は現地時間6月29日、北中米共催ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で逆転負けを喫した。

試合後、失意の日本選手に声をかける元チームメイトの姿が「本物の絆」と反響を呼んでいる。

日本は前半にMF佐野海舟が先制ゴールを決めたが、後半に追いつかれ、アディショナルタイムに失点。先制する試合展開だったが、終了間際で王国の底力に屈した。

この試合に先発フル出場したDF冨安健洋は、FWヴィニシウス・ジュニオールを無得点に抑えるなど奮闘したが、無念の敗退。試合後、肩を落として佇む冨安に、アーセナル時代のチームメイトであるDFガブリエウ・マガリャンイスが寄り添い、抱擁を交わしていた。

米スポーツ専門局「ESPN」英国版公式Xは、アーセナル時代の2人の仲睦まじい姿とともに、このシーンの写真を投稿。「クラブや国を越えた本物の絆」「上品な振る舞い」「絆は本物」「こういうのいいよね。国は違えど兄弟みたいな」などの声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）