無料提案でロゴの方向性を見られる！ ビズアップ「ロゴ制作サービス」

記事ポイント ビズアップ「ロゴ制作サービス」AI自作ロゴ再依頼増AI自作ロゴ再依頼、4カ月で前年の3倍超商標調査・著作権譲渡・名刺封筒制作に対応 ビズアップ「ロゴ制作サービス」AI自作ロゴ再依頼増AI自作ロゴ再依頼、4カ月で前年の3倍超商標調査・著作権譲渡・名刺封筒制作に対応

ビズアップが、AIで一度作成したロゴのデザイン再依頼が急増していることを発表しました。

商用利用時の著作権や商標登録への不安を背景に、ロゴ専門会社へ作り直しを依頼する企業が増えています。

企業の事業内容や理念、顧客層などを聞き取ったうえで、ロゴ専門デザイナーがデザイン案を提案する「ロゴ制作サービス」です。

ビズアップ「ロゴ制作サービス」

料金：107,800円(税込)〜仕組み：無料提案でロゴの方向性を見られる制作フロー対応：商標調査、著作権譲渡、ガイドライン作成関連制作：名刺、封筒などのデザイン制作

ビズアップ「ロゴ制作サービス」は、企業の事業内容や理念、顧客層などを聞き取ったうえで、ロゴ専門デザイナーがデザイン案を提案するサービスです。

無料提案の仕組みにより、商用ロゴとして使う前にデザインの方向性を見られます。

ロゴ制作に加えて名刺や封筒などのデザイン制作も行うため、開業時やリブランディング時のブランド表現を一貫して整えられます。

AI自作ロゴの再依頼が増えている背景

手軽に生成できるAI画像が普及する一方で、商用利用時の著作権や商標登録の所在が曖昧なことへの法務的危機感が高まっている状況です。

ビズアップでは、「AIで自作したロゴの再依頼」が急伸し、4カ月で前年実績の3倍超に増加しています。

スタートアップ企業やリブランディングを検討している地方の中小企業からの依頼も増えています。

企業コンプライアンスの観点から、生成AIの出力物をそのまま商用ロゴとして使用することに、権利侵害リスクやブランド保護上の懸念を抱く企業も増加中です。

企業理念や顧客層を反映するデザイン提案

顧客からは、AIでそれらしいロゴはできたものの、著作権がはっきりせず、商標登録できるか不安になってプロへ依頼したという声が寄せられています。

手軽さよりも、デザイナーが自社の企業理念を聞き取り、明確な意図を持ってデザインに落とし込むプロセスに意味があると気づいた、という声も紹介されています。

AIで簡単にロゴを作れる時代だからこそ、企業らしさや長期利用を前提に、人の手で調整されたデザインの価値が見直される流れです。

ロゴを商用展開する企業にとって、見た目だけでなく企業理念、顧客層、権利関係を合わせて考えられます。

商標調査や著作権譲渡にも対応

対応内容：商標調査対応内容：著作権譲渡対応内容：ガイドライン作成今後の方針：「著作権譲渡」の有料オプションを明確化

ビズアップ「ロゴ制作サービス」では、商標調査や著作権譲渡、ガイドライン作成も扱います。

AI生成物を巡る著作権や商標権の扱いに不安がある場合も、ロゴ作成とあわせて権利面の相談ができます。

ビズアップは、業界動向と企業の知的財産リスク回避の需要を受け、顧客がより安心してロゴを商用展開できるようサポートを強化していく方針です。

開業時やリブランディング時のブランド表現

ロゴ制作に加えて、名刺や封筒などのデザイン制作も行っています。

開業時やリブランディング時には、ロゴだけでなく、名刺や封筒に使うデザインも含めてブランド表現をそろえることができます。

企業の事業内容や理念、顧客層などをもとにしたロゴは、長期利用を前提にしたブランド表現として使えるものです。

AIで作ったロゴを商用展開へ進める前に、権利関係や企業らしさまで含めて見直す選択肢になります。

開業やリブランディングでは、ロゴ単体ではなく、名刺や封筒に広がるブランド表現までそろえて考える場面に向いています。

ビズアップ「ロゴ制作サービス」の紹介でした。

よくある質問

Q. ビズアップ「ロゴ制作サービス」はどのようなサービスですか？

A. 企業の事業内容や理念、顧客層などを聞き取ったうえで、ロゴ専門デザイナーがデザイン案を提案するサービスです。

Q. AIで自作したロゴの再依頼は増えていますか？

A. ビズアップでは「AIで自作したロゴの再依頼」が急伸し、4カ月で前年実績の3倍超に増加しています。

Q. ロゴ制作以外には何がありますか？

A. 商標調査や著作権譲渡、ガイドライン作成を行っています。

名刺や封筒などのデザイン制作も行っています。

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