ブラジルに1-2敗戦「優勝候補であることを立証」

サッカーの北中米ワールドカップを戦う日本代表は29日（日本時間30日）、米テキサス州ヒューストンでの決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。1-2で逆転負けを喫した。後半アディショナルタイムまで1-1の同点で進む大熱戦。韓国のメディアからは、1次リーグで敗退した自国との差を、監督のリーダーシップに求める声が上がっている。

前半29分、日本は佐野がセンターライン付近でインターセプトすると、そのままドリブルで持ち上がってエリア外から右足一閃。ゴール左隅に決めた。ただ後半11分、ブラジルはクロスにカゼミーロが頭で合わせて同点ゴール。勢いづいたブラジル相手に日本は防戦一方となり、後半アディショナルタイムに勝ち越しを許した。

韓国メディア「スポーツ韓国」は試合後「これは実話なのか…ブラジルと対等なチームを作ったモリヤス、南アフリカに崩れたホン・ミョンボ」という記事を掲載している。「日本のモリヤスハジメ監督は数年間チームを率いて、ブラジルと対等なチームを作った。一方でホン・ミョンボ監督は南アフリカにも崩れる姿を見せた」と伝えた。

この試合前は日本の「組織力と完成度は高まったがまだ優勝するには基本戦力で劣るという評価が多かった」と見ていたが、試合内容で評価が一変。「しかし日本はこの日、ブラジルとの32強対決で途方もない競技力を見せつけ、優勝候補であることを立証した」と伝えている。

ブラジルのプレッシャーに正確なパスで対抗し「後方からのビルドアップがいつも難しかったホン・ミョンボ号とは完全に異なる姿を見せた」と両国の違いを指摘。「なによりカウンターがとても速かった」としてこれを「戦力に劣るチームの定石」とたたえた。

一方の韓国の戦いを「大会最弱の南アフリカを相手に、しっかりした攻撃を一度もできずに敗北した」と伝え、0-1と負けている状況になっても「攻撃の手数を増やすことなく、後方でボールを回してむなしく敗北した」と敗因を分析している。

最後に「これはモリヤス監督とホン・ミョンボ監督のリーダーシップの差だ」と言い切り、両国が残した結果はサッカーにおける「監督の重要性を目覚めさせた」と言い切っている。



（THE ANSWER編集部）