KUROBEがチームをリブランディング！ チームロゴ・カラーを一新へ

大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズは29日（月）、運営会社の株式会社への移行およびチームロゴとカラーを変更することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

これまで「一般社団法人KUROBEアクアフェアリーズ」だった運営会社を、7月より「株式会社KUROBEアクアフェアリーズ富山」へ移行し、それに伴ってチームをリブランディングし、チームカラーやロゴなどを刷新するとしている。

「DIG DEEP, RISE HIGH. つながる力で、心を動かせ」という新たなブランドステートメントを表すチームロゴは、世界的デザイナーである奥山清行氏（株式会社 KEN OKUYAMA DESIGN）がデザイン。ロゴ、フォント、ブランドカラー、ユニフォームなど、クラブが「見える」要素のすべてを、ひとつの世界観で再構築されている。

そのチームの新カラーは、4色を歴史と未来をつなぐパレットとして構成。長年愛されてきたアクアブルーに、わずかなイエローを加えて透明感と輝きを増した1色に。黒は何者にも染まらない強さと歴史を表現し、2種のピンクは元気で親しみやすさを印象付けている。

そして、挑戦のエネルギーが循環する象徴として、「つながり」と「躍動」を表現した新ロゴは、「A（AQUA）」の文字をモチーフに、ラリーをつなぐようなリボン状の流れを重ね合わせている。

これらは、従来からの地域に密着したチームをさらに進化させ、黒部・富山から、その先まで、バレーボールで生まれる「挑戦とつながり」で人を前向きにする『 地域の誇りであり、活力となる存在 』を目指す新生KUROBEを表している。