レクサスは2026年6月11日、ラージセダン「ES」をフルモデルチェンジしました。国内では8年ぶりの刷新となります。

8代目となる新型ESは、ブランドの次世代電動車ラインナップの先陣を切る存在として、ハイブリッド車（HEV）に加えて同モデル初となるBEV（バッテリーEV：電気自動車）を設定しました。

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これに対しSNSなどでは、早くも多くの声が集まっています。

レクサスESは、1989年にフラッグシップセダン「LS」とともに販売を開始した歴史を持つモデルです。

世界80以上の国や地域で展開され、高い静粛性と広い室内空間が支持されてきたブランドのグローバル基幹セダンに位置づけられています。

今回登場した8代目新型ESは、次世代電動車ラインアップの先陣を切るモデルとして開発され、多様な電動化ニーズに対応するマルチパスウェイ戦略のもとで全面刷新を遂げました。

開発の舞台となったのは、企画やデザイン、設計、評価の各機能が一堂に会するトヨタテクニカルセンター下山です。実車を走らせては壊し、再び作り直すプロセスを繰り返すことでクルマの素性を根本から鍛え上げました。

新型ESの開発コンセプトにはクリーンテックとエレガンスの融合を掲げ、歴代のESが継承してきた快適性を磨き上げつつ、ドライバーが自信を持って運転できる操縦安定性を高い次元で両立させています。

パッケージングにおいては、専用開発を施したTNGAプラットフォーム「GA-K」をベースに、ボディ骨格の設計段階から見直しを行いました。

従来型と比較して全長を165mm、ホイールベースを80mm延長したことで、広々とした後席空間を確保しています。

具体的なボディサイズは、全長5140mm、全幅1920mm、ホイールベース2950mmで、全高はHEVが1555mm、BEVが1560mmに設定されました。

このプラットフォームの刷新により、床下への大容量バッテリー搭載を考慮しながらも、セダンとして最も美しいプロポーションが追求されています。

エクステリアデザインは、次世代BEVのデザインテーマである「Provocative Simplicity」に着想を得ています。低いノーズから始まるスピンドルボディを表現し、フロントには「ツインLシグネチャーランプ」を新たに採用しました。

リアセクションには一文字のランプと一体化した「リアLシグネチャーランプ」を配置し、ワイドなスタンスと優れた空力性能を両立させています。

ボディカラーには新色の「ソウ」を含む全7色が用意されており、なかでもソウはブルーのエフェクトが美しいソリッドライクなカラーとしてBEVのクリーンなイメージを際立たせます。

インテリアは、リビングのようにくつろげる空間を目指して開発されました。

コックピットには12.3インチの液晶メーターが備わり、新世代マルチメディアシステムや、ソフトウェア開発プラットフォームのAreneを導入しています。

さらに内装には世界初となる「レスポンシブヒドゥンスイッチ」を採用しました。これは物理スイッチを内装に同化させたデザインで、手をかざすことで機能アイコンが点灯し、しっかりとした押下感を伴う独自の操作性を提供します。

また、昼は質感豊かなバンブーの表情を見せ、夜は面発光技術により柔らかい光を放つ「バンブーレイヤリング加飾」や、6つの世界観を表現する「インテリアイルミパッケージ」がレクサスとして初採用されました。

パワートレインは、HEVとBEVをラインナップします。

HEVのES350hは、新2.5リッター直列4気筒「A25A-FXS型」エンジンとモーターを組み合わせた新たなハイブリッドシステムを初採用し、システム最大出力248ps（182kW）を発揮します。

駆動方式はFWD（前輪駆動）とAWD（四輪駆動）が用意され、WLTCモード燃費はFWDが25.4km／L、AWDが24.8km／Lを達成しました。

いっぽう、初設定となるBEVモデルには、FWDの「ES350e」とAWDの「ES500e」を用意しています。

ES350eは最高出力224ps（165kW）で航続距離670km、電動4輪駆動システム「DIRECT4」を備えたES500eは最高出力342ps（252kW）で航続距離636kmを実現しました。

150kWの急速充電器を使用すれば、外気温25度の環境下でバッテリー残量10パーセントから80パーセントまで約28分で充電可能です。

シャシー面では、フロントにマクファーソンストラット式、リアにES初となるマルチリンク式サスペンションを配置したほか、最大4度転舵する「Dynamic Rear Steering」を搭載して優れた回頭性と車両安定性を両立しています。

安全面では進化版の「Lexus Safety Systemプラス」を全車に標準装備しました。

エコランモードや地図連携機能を追加したレーダークルーズコントロール、作動車速を拡大したレーンチェンジアシスト、交差点対応を強化したプリクラッシュセーフティのほか、眠気検知を行うドライバーモニターや、レクサス初の3Dビュー機能を備えたパノラミックビューモニターを採用し、運転負荷の低減と安全性を高めています。

新型ESの販売価格（消費税込）は、HEVモデルのES350hが790万円／810万円（FWD／AWD）です。

いっぽうBEVモデルのES350e（FWD）は、標準仕様が790万円、「version L」が880万円、新設定の「Rr Comfort package」が920万円で、ES500e（AWD）は、標準仕様が830万円、version Lが920万円に設定されています。

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ES初となるBEVモデルの新設定に対し、SNSなどでは早くも多くの反響が寄せられています。

多かったのは「HEVとBEVで価格差が少ないのに驚いた」「この値段だったらBEVのほうを買うかも」「BEVのほうをイチオシしているのが伝わってくる」など、戦略的ともいえるBEVの価格設定に対する驚きの声の数々でした。

また「セダンを造り続けてくれるのはありがたい」「あらためてセダンってイイなと感じた」など、近年減少傾向にある高級セダンをまた新たに全面刷新したことに対してレクサスを賞賛する意見も多く見られます。

いっぽう、新型ESのボディサイズ拡大に対し、「全長5m超えかあ」「デカいなあ」と驚く声に加え、「もしかしてLSは消えるのかな」「レクサスはフラッグシップセダンの需要をESで吸収してしまうつもりなのかも」など、LSが将来的に廃止されるのではと危惧するコメントも散見されました。

2025年10月開催の「ジャパンモビリティショー2025」では、“LS”を名乗る次世代ミニバンコンセプトモデルなども現れており、そうした前触れもLS（セダン）廃止説につながっているものとみられます。

ともあれ、レクサスの新たなセダン像を提唱した新型ESに対し、高い注目度が集まっていることは間違いないようです。