◾️メジャー6thシングル「Call Me Asap / NUMBER」

2026年7月15日（水）リリース

購入：https://lnk.to/SUPER_DRAGON_Call_Me_Asap_NUMBER

◇通常盤A[価格] 1,650円（税込）[品番] PCCA-06514[封入特典] （初回製造分のみ）トレカ通常盤A ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）[CD収録内容]1.Call Me Asap2.NUMBER3.After the summer night◇通常盤B[価格]1,650円（税込）[品番] PCCA-06515[封入特典]（初回製造分のみ）トレカ通常盤B ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）[CD収録内容]通常盤Aと同内容◇初回生産限定「志村玲於」盤[価格]1,650円（税込）[品番] PCCA-06516[封入特典]トレカ志村玲於盤 ver. 1枚封入（志村玲於ソロ全4種のうちランダム1種）[CD収録内容]通常盤Aと同内容◇初回生産限定「古川毅」盤[価格]1,650円（税込）[品番] PCCA-06517[封入特典]トレカ古川毅盤 ver. 1枚封入（古川毅ソロ全4種のうちランダム1種）[CD収録内容]通常盤Aと同内容◇初回生産限定「ジャン海渡」盤[価格]1,650円（税込）[品番] PCCA-06518[封入特典]トレカジャン海渡盤 ver. 1枚封入（ジャン海渡ソロ全4種のうちランダム1種）[CD収録内容]通常盤Aと同内容◇初回生産限定「飯島颯」盤[価格]1,650円（税込）[品番] PCCA-06519[封入特典]トレカ飯島颯盤 ver. 1枚封入（飯島颯ソロ全4種のうちランダム1種）[CD収録内容]通常盤Aと同内容◇初回生産限定「伊藤壮吾」盤[価格]1,650円（税込）[品番] PCCA-06520[封入特典]トレカ伊藤壮吾盤 ver. 1枚封入（伊藤壮吾ソロ全4種のうちランダム1種）[CD収録内容]通常盤Aと同内容◇初回生産限定「田中洸希」盤[価格]1,650円（税込）[品番] PCCA-06521[封入特典]トレカ田中洸希盤 ver. 1枚封入（田中洸希ソロ全4種のうちランダム1種）[CD収録内容]通常盤Aと同内容◇初回生産限定「池田彪馬」盤[価格]1,650円（税込）[品番] PCCA-06522[封入特典]トレカ池田彪馬盤 ver. 1枚封入（池田彪馬ソロ全4種のうちランダム1種）[CD収録内容]通常盤Aと同内容◇初回生産限定「松村和哉」盤[価格]1,650円（税込）[品番] PCCA-06523[封入特典]トレカ松村和哉盤 ver. 1枚封入（松村和哉ソロ全4種のうちランダム1種）[CD収録内容]通常盤Aと同内容◇初回生産限定「柴崎楽」盤[価格]1,650円（税込）[品番] PCCA-06524[封入特典]トレカ柴崎楽盤 ver. 1枚封入（柴崎楽ソロ全4種のうちランダム1種）[CD収録内容]通常盤Aと同内容