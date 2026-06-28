SUPER★DRAGON、飯島颯出演のドラマ『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』ED主題歌に「NPC」が起用決定
SUPER★DRAGONが、2026年8月7日よりBSフジにて放送開始となる新ドラマ『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』のエンディング主題歌に楽曲「NPC」が起用されたことを明らかにした。
ドラマ『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』は、第1回「ノベマ！BL短編コンテスト」最優秀賞を受賞した、ましろいとによる同名小説の待望の実写化作品だ。ドラマでは、若手実力派俳優・小西詠斗と、本作が連続ドラマ初主演となる元之介がW主演を務める。さらに、追加キャストとしてSUPER★DRAGONのメンバーである飯島颯の出演も決定した。
エンディング主題歌に起用された「NPC」は、メジャー1stアルバム『SUPER X』に収録されており、フューチャーベースとハイパーポップにシネマティックなサウンドを融合させた楽曲だという。
また、SUPER★DRAGONは7月15日にメジャー6thシングル「Call Me Asap / NUMBER」のリリースを控えており、新曲リリースを記念した全国5都市・13公演に及ぶリリースイベントを開催中だ。9月には、毎年恒例の祭典＜DRA FES 2026＞の東阪開催も控えている。
◾️「NPC」（メジャー1stアルバム『SUPER X』収録）
配信：https://lnk.to/super_X
※ドラマ『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』ED主題歌
◾️ドラマ『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』
BS フジ放送日時：2026年8月7日（金）スタート
毎週（金）25:00〜25:30（8月8日（土）1時〜1時30分）
▼配信
FOD独占 8月6日（木）1時30分より配信スタート
TVer見逃し配信 8月8日（土）1時30分より配信スタート
全世界配信 ※後日詳細を発表予定
監督：中山佳香 FOD ドラマ「コントラスト」・奈良優大
脚本：後藤賢人
出演者：小西詠斗・元之介
平本健（DXTEEN）・飯島颯（SUPER★DRAGON）
オープニング曲：『白鯨』キミノウィルス
エンディング曲：『NPC』SUPER★DRAGON
製作・著作：セキスキ製作委員会
コピーライト：(C)ましろいと・スターツ出版/セキスキ製作委員会
公式HP：https://sekisuki-drama.jp/
FOD配信：https://fod.fujitv.co.jp/title/71cq
公式X：https://x.com/sekigae_drama
公式Instagram：https://www.instagram.com/sekigae_drama/
原作：ましろいと『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』
（BeLuck 文庫/スターツ出版刊）
◾️タイアップ情報
◇先行配信「Call Me Asap」
2026年6月8日（月）リリース
配信：https://lnk.to/SUPER_DRAGON_CallMeAsap
※TVアニメ『神の雫』第2クールOPテーマ
▼TVアニメ『神の雫』Info
公式HP：https://dropsofgod-anime.com/
公式X：https://twitter.com/dropsofgodAnime
公式YouTube：https://www.youtube.com/@dropsofgodanime
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dropsofgodanime
公式Instagram：https://www.instagram.com/dropsofgodanime/
©亜樹直・オキモト・シュウ・講談社／TVアニメ「神の雫」製作委員会
◇「NUMBER」
※TVアニメ『ダイヤのA act -Second Season-』EDテーマ
▼TVアニメ『ダイヤのA act -Second Season-』Info
公式HP：https://diaace.com/
公式X：https://x.com/diaace_anime
公式YouTube：https://www.youtube.com/@diaace_anime
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@diaace_anime_pr
◾️メジャー6thシングル「Call Me Asap / NUMBER」
2026年7月15日（水）リリース
購入：https://lnk.to/SUPER_DRAGON_Call_Me_Asap_NUMBER
[価格] 1,650円（税込）
[品番] PCCA-06514
[封入特典] （初回製造分のみ）
トレカ通常盤A ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
1.Call Me Asap
2.NUMBER
3.After the summer night
◇通常盤B
[価格]1,650円（税込）
[品番] PCCA-06515
[封入特典]（初回製造分のみ）
トレカ通常盤B ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
通常盤Aと同内容
◇初回生産限定「志村玲於」盤
[価格]1,650円（税込）
[品番] PCCA-06516
[封入特典]
トレカ志村玲於盤 ver. 1枚封入（志村玲於ソロ全4種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
通常盤Aと同内容
◇初回生産限定「古川毅」盤
[価格]1,650円（税込）
[品番] PCCA-06517
[封入特典]
トレカ古川毅盤 ver. 1枚封入（古川毅ソロ全4種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
通常盤Aと同内容
◇初回生産限定「ジャン海渡」盤
[価格]1,650円（税込）
[品番] PCCA-06518
[封入特典]
トレカジャン海渡盤 ver. 1枚封入（ジャン海渡ソロ全4種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
通常盤Aと同内容
◇初回生産限定「飯島颯」盤
[価格]1,650円（税込）
[品番] PCCA-06519
[封入特典]
トレカ飯島颯盤 ver. 1枚封入（飯島颯ソロ全4種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
通常盤Aと同内容
◇初回生産限定「伊藤壮吾」盤
[価格]1,650円（税込）
[品番] PCCA-06520
[封入特典]
トレカ伊藤壮吾盤 ver. 1枚封入（伊藤壮吾ソロ全4種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
通常盤Aと同内容
◇初回生産限定「田中洸希」盤
[価格]1,650円（税込）
[品番] PCCA-06521
[封入特典]
トレカ田中洸希盤 ver. 1枚封入（田中洸希ソロ全4種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
通常盤Aと同内容
◇初回生産限定「池田彪馬」盤
[価格]1,650円（税込）
[品番] PCCA-06522
[封入特典]
トレカ池田彪馬盤 ver. 1枚封入（池田彪馬ソロ全4種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
通常盤Aと同内容
◇初回生産限定「松村和哉」盤
[価格]1,650円（税込）
[品番] PCCA-06523
[封入特典]
トレカ松村和哉盤 ver. 1枚封入（松村和哉ソロ全4種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
通常盤Aと同内容
◇初回生産限定「柴崎楽」盤
[価格]1,650円（税込）
[品番] PCCA-06524
[封入特典]
トレカ柴崎楽盤 ver. 1枚封入（柴崎楽ソロ全4種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
通常盤Aと同内容
◇ショップ別先着予約購入特典
Amazon：メガジャケ
楽天ブックス：オリジナルA4クリアファイル（全9種のうちランダム1種）
セブンネットショッピング：オリジナル缶バッジ（全9種のうちランダム1種）
応援店：オリジナルトレカ（全9種のうちランダム1種）
◇SUPER★DRAGON Major 6th Single 『Call Me Asap / NUMBER』リリースイベント
2026年6月13日（土）埼玉 ：イオンモール浦和美園 うららか広場(屋外) [ミニライブ＋特典会]
2026年6月14日（日）東京 ：有明セントラルタワーホール＆カンファレンス ホールB [特典会]
2026年6月20日（土）大阪 ：セブンパーク天美 AMAMI STADIUM [ミニライブ＋特典会]
2026年6月21日（日）大阪 ：松下IMPホール [特典会]
2026年6月27日（土）福岡 ：UNITEDLAB [スペシャルライブ＋特典会] ＜抽選招待制＞
2026年7月5日（日）宮城 ：Sendai PIT [スペシャルライブ＋特典会] ＜抽選招待制＞
2026年7月11日（土）埼玉 ：イオンレイクタウンkaze 1F光の広場 [ミニライブ＋特典会]
2026年7月12日（日）東京 ：EBiS303 イベントホール [楽天ブックス限定イベント]
2026年7月14日（火）東京 ：タワーレコード渋谷店B1F [公開生配信＋特典会]
2026年7月16日（木）神奈川：川崎CLUB CITTA [スペシャルライブ＋特典会]＜抽選招待制＞
2026年7月19日（日）大阪 ：松下IMPホール [楽天ブックス限定イベント]
2026年7月20日（月・祝）15:00-22:00 【オンライン特典会開催予定】＜AREA SD会員限定＞
2026年7月26日（日）15:00 愛知 ：Lives NAGOYA [スペシャルライブ＋特典会]＜抽選招待制＞
◾️＜SUPER★DRAGON DRA FES 2026＞
2026年09月24日（木）東京・Zepp Haneda（TOKYO）
＜1部＞開場13:30／開演14:30
＜2部＞開場17:30／開演18:30
2026年09月27日（日）大阪・Zepp Osaka Bayside
＜1部＞開場13:30／開演14:30
＜2部＞開場17:30／開演18:30
※本公演は1部・2部ともに基本的な構成は共通となりますが、一部の内容や演出が公演ごとに異なる予定です。
▼席種・料金・年齢制限
1Fスタンディング：8,800円（税込）※整理番号付
2F指定席：8,800円（税込）
※入場時、別途ドリンク代が必要です。
※小学生以上はチケットが必要です。
※1Fスタンディングは、未就学児のお子様のご入場はお断りさせていただきます。
※２階指定席のみ、未就学児のお子様もご入場いただけます。
未就学児のお子様は大人１名につき１名のみ膝上鑑賞可能。ただし、未就学児のお子様でお席が必要な場合はチケットが必要です。
関連リンク
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