知らないと人生を損する？毒親に植え付けられた「恐怖の洗脳」と極度な不安の正体

毒親問題専門カウンセラーの木村裕子氏が、YouTubeチャンネルで「【失敗回避】毒親に植え付けられた"恐怖の洗脳"。判断力を取り戻すたった1つの方法」と題した動画を公開した。動画では、「変わりたいけれど極度に怖くて行動できない」という悩みの背景にある毒親からの影響と、自身の判断力を取り戻すための実践的な方法が解説されている。



動画には、40代女性から「セルフ解毒を始めたいが、親との関係が壊れそうで踏み出せない」という相談が寄せられた。木村氏は、新しいチャレンジに対する恐怖は誰にでもある当然の感情であるとしつつも、動けないほどの極度な恐怖は異常であり、毒親によって仕向けられた可能性が高いと指摘。感情をゼロにして完璧な覚悟を決めることは不可能であり、「恐怖を抱えたまま動く、これが正解」と断言した。



続いて、毒親育ちが極度な恐怖に陥る「地獄のカラクリ」について詳しく解説。毒親は「親の言う通りにしないと危険」というルールを植え付け、子どもが自分で考えて動く力を奪っていくと語る。自分で決められないのは能力がないからではなく、幼少期に「自分で決めるという練習を親がさせてくれなかった」ことが原因であると説明した。



その上で、いきなり大きな挑戦をするのではなく、行動のハードルを「1ミリ」に設定し直すことの重要性を説いた。解決策として提案されたのは、その日に履く靴下の色やランチのメニューなど、日常の些細な選択を2～3個リストアップし、それが「本当に自分の本音だったのか」を答え合わせするワークである。



親の満足度ではなく自分の幸せを基準にするためには、「私はどうしたい？」と自分に聞く練習が不可欠である。木村氏は、このワークを続けることで「40年間無視し続けた自分の声が徐々に聞こえるようになってくる」と相談者にアドバイスを述べ、まずは3週間の小さな選択の積み重ねから「セルフ解毒」を始めるよう促した。あなたも親子問題に悩みがあれば、木村氏への無料相談を活用してみては？