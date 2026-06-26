TVアニメ『NARUTO-ナルト-』チャンネルがABEMAに初開設
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月26日（金）より、国民的“忍者アクション”アニメ『NARUTO-ナルト-』シリーズを毎日無料放送する、TVアニメ『NARUTO-ナルト-』チャンネルを初開設する。
『NARUTO-ナルト-』は、1999年より「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載された岸本斉史による大人気漫画が原作。落ちこぼれ忍者・うずまきナルトが里一番の忍“火影”を目指し、仲間たちとともに数々の戦いや試練へ挑んでいく姿を描いた忍者アクション作品。TVアニメは、2002年から約15年にわたりシリーズ累計720話を放送。個性豊かな忍たちによる迫力のバトルや仲間や家族との絆、ナルトの宿命と成長を描いた重厚なドラマが国内外で高い人気を博し、笑いあり、涙ありの忍者アニメとして、今なお世界中で多くのファンを魅了し続けている。
このたびABEMAに初開設が決定した、TVアニメ『NARUTO-ナルト-』チャンネルでは、ナルトの少年期を描くTVアニメ第１作『NARUTO-ナルト-』から、忍界を巻き込むナルトやサスケたちの戦いと物語の完結までを描く続編『NARUTO-ナルト- 疾風伝』まで、TVアニメ全720話を６月26日（金）の開設から７月25日（土）まで毎日無料放送。
(c)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
『NARUTO-ナルト-』は、1999年より「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載された岸本斉史による大人気漫画が原作。落ちこぼれ忍者・うずまきナルトが里一番の忍“火影”を目指し、仲間たちとともに数々の戦いや試練へ挑んでいく姿を描いた忍者アクション作品。TVアニメは、2002年から約15年にわたりシリーズ累計720話を放送。個性豊かな忍たちによる迫力のバトルや仲間や家族との絆、ナルトの宿命と成長を描いた重厚なドラマが国内外で高い人気を博し、笑いあり、涙ありの忍者アニメとして、今なお世界中で多くのファンを魅了し続けている。
(c)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ