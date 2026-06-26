りんたろー。「『ラヴィット！』なんて見てる人いないですよ」Ｗ杯中継と丸かぶりで嘆き
お笑いコンビ、EXITのりんたろー。（40）が26日、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に出演。日本代表戦と生放送が丸かぶりし「『ラヴィット！』なんて見てる人いないですよ」と嘆いた。
この日はサッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグ日本対スウェーデン戦の当日で、キックオフは番組スタートと重なる日本時間午前8時だった。オープニングでMCの麒麟川島明は「本物の『ラヴィット！』サポーターの皆さん、おはようございます」とあいさつして笑いを誘った。
スタジオ出演者は全員サッカーのユニホームを着ており、川島は「今まさにですね、ワールドカップ日本戦が行われるというところなんですけど。それならそれで、我々もワールドカップを開催します」と宣言。「ラヴィット！W杯」と題し、「プラレールチャレンジ」「生成AIクイズ」「マッチョカラオケ」と人気の企画を行うと発表した。
レギュラーのEXITりんたろー。は、企画紹介を頼まれると「本当はこんなことやってる場合じゃないんですけど」とW杯が気になって仕方がない様子。共演陣から「テンション低いだろ！」とヤジが飛ぶと、「日本代表を応援しましょうよ。『ラヴィット！』なんて見てる人いないですよ、今日」とぶっちゃけていた。