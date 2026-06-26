26日午前8時15分現在、京都府精華町は町内に「緊急安全確保（警戒レベル5）」を発令しています。

「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発令されているのは東畑の239世帯 529人です。



「緊急安全確保」が発表された地域では、すでに災害が発生しているか、災害の発生が差し迫っている状況です。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。

◆自治体による補足情報

土砂災害が発生したため

◆避難情報が発令されているエリア

＜緊急安全確保が発令されているエリア＞

○東畑 239世帯 (529人)

土砂崩れのため

＜避難指示が発令されているエリア＞

○菱田 729世帯 (1476人)

大雨危険警報が発令されたため

○滝ノ鼻 392世帯 (937人)

大雨危険警報が発令されたため

○中久保田 192世帯 (404人)

大雨危険警報が発令されたため

○舟 501世帯 (1155人)

大雨危険警報が発令されたため

○僧坊 830世帯 (1815人)

大雨危険警報が発令されたため

○旭 34世帯 (53人)

大雨危険警報が発令されたため

○里 118世帯 (237人)

大雨危険警報が発令されたため



◆現在地の最新避難情報を確認

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◆避難情報について

「緊急安全確保」が発表された場合

「緊急安全確保（警戒レベル5）」は、５段階の警戒レベルのうち、危険度が最も高い「警戒レベル５」です。「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発表された地域では、すでに災害が発生しているか、災害の発生が差し迫っている状況です。

まだ避難していない方、危険な場所にいる方は、ただちに命を守るための最善の行動をとってください。

今から、市町村が定めた避難場所などを目指して「立ち退き避難」することは、かえって危険が増すおそれがあります。「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発表された地域では、命に危険が迫っている状況です。一刻の猶予もありません。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。



「避難指示」が発表された場合

「避難指示（警戒レベル4）」は、５段階の警戒レベルのうち、危険度が上から２番目の「警戒レベル４」です。「避難指示（警戒レベル4）」で避難の対象となる人は、災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。

危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。

今すぐ避難することによって、災害が発生するまでの間に、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの「立ち退き避難」を完了することが期待できます。危険度が最も高い「警戒レベル５」に相当する情報が出た後に避難を始めたのでは、手遅れになるおそれがあります。「警戒レベル５」を決して待つことなく、必ず「警戒レベル４」のうちに避難を始め、かつ「警戒レベル４」のうちに避難を終えるようにしてください。



※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。

※この避難情報は、自治体から発表された情報をもとに掲載しています。