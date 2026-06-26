打ちたい球筋が打てるようになる簡単トレーニングって？プロが解説

2020年国内男子ツアーで注目を集めた選手のスイングを、プロとの親交も厚い目澤秀憲コーチが解説！

球筋に合わせたスイングアレンジが上手

打とうとする球筋から振り方を考えている

大槻選手は大学時代の先輩なのですが、そのころからショットからパターまで高い技術をもっていました。フィーリング的な要素が強く、あまりシステマチックに考えすぎないゴルフが特徴です。いい感覚を呼び起こすのがうまいので、好不調の波が少ない。メンタル面のコントロールもうまい選手でした。

スイングはリズムが変わらないところがいいですね。曲げる、飛ばす、抑えるなどの動作をひとつにつなげることが上手で、打ちたい球筋を理解したうえでのスイングのアレンジが上手です。

この写真の場合は、右に飛ばすのが嫌なので、左肩のポジションを高くして、ドローを打ちにいったと考えられます。こう打ちたいという球筋を、スイングに具現化できる選手なのです。

❷Point：腕をピンと張ってテークバック

アマチュアが参考にするならバックスイングですね。体とヘッドが遠く、強い遠心力を引き出しています。簡単なトレーニングとしては、両腕を伸ばし、両手を重ねて素振りをするのがオススメです。

❺Point：インパクトまで腕は伸ばしたまま

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。

大槻智春

●おおつき・ともはる／1990年生まれ、茨城県出身。172cm。94kg。19年は関西オープンでツアー初優勝。ブリヂストンオープンでは2位タイに入った。19年賞金ランキングは自己最高の24位。真清創設所属。

解説＝目澤秀憲

●めざわ・ひでのり／1991年生まれ、東京都出身。理論派コーチとしてゴルフメディアに多数出演。4月からはFIVE ELEMENTS 西麻布店をオープンし、ヘッドインストラクターを務める。

写真＝高橋淳司

取材トーナメント＝ZOZOチャンピオンシップ