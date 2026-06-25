現在、開催中の「FIFAワールドカップ2026」を受け、NHKで連日放送されているダイジェスト番組『デイリーハイライト』の人選が波紋を呼んでいる。

「『デイリーハイライト』は試合の結果はもちろん、ゴールの瞬間やプレーの裏側などのシーンを紹介するほか、専門家による解説も加える番組です。この番組に女優の山之内すずさんがたびたびゲスト出演しており、そこでのコメントが賛否両論を巻き起こしています」（スポーツ紙記者）

X上では、

《ワールドカップの振り返り番組に山之内すずとか起用してる時点でサッカー番組として終わってます》

《山之内すず昔からそんなに好きじゃなかったけど、いよいようるさいサッカー知らない枠いらないでしょ、コメンテータとかゲストに》

《山之内すずさんって人が『サッカーよく知らないんです枠』で毎日のように出演してるのだが、妙に質問が的確なんだよね…。こういうのをプロの素人って言うんだろうな…》

といった手厳しい声が上がる反面、

《山之内すずは有能だし、ワタシ分かんなーいって言うキャストはこういうイベントには必要と思いますよ》

といった肯定的な評価もある。

じつは山之内は、もともとサッカーに詳しくないことを公言している。なぜ彼女にオファーがなされたのだろうか。

「全国民が注目する大会ということで、NHKとしては、普段サッカーを見ない層にもアピールしたいという狙いがあるのでしょう。そこで山之内さんを起用したのは、やはり局との繋がりや貢献度といった部分が大きいように思われます。山之内さんはNHK Eテレで2025年に『3か月でマスターする絵を描く』に出演。この番組で、山之内さんは画家の講師に教わる生徒役を務めました。まさに今回のワールドカップの『デイリーハイライト』と同じポジションですね。何より持ち前の明るさや元気さが評価されているのでしょう」

サッカー通によるマニアックな議論が白熱しやすい大会だからこそ、山之内のような新風を吹き込む存在は欠かせないのだろう。