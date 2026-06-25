活動の活発な梅雨前線の影響で県内は断続的な激しい雨となりました。これからあすにかけても土砂災害など大雨に伴う災害に注意・警戒が必要な状況が続く見通しです。



九州に停滞する梅雨前線や前線上の低気圧の影響で、県内は、きょう午前中は一段と活発な雨雲が流れ込んで度々激しい雨となりました。



きのうの降り始めからの雨の量は、県東部、柳井・周防大島方面で200ミリに迫るなど、県東部中心にかなりまとまった雨になってきています。





今朝6時半過ぎには柳井市にレベル3土砂災害警報が発表されました。先月末から始まった新たな防災気象情報で、県内でレベル3警報以上の情報が出たのは初めてとなります。また、午前9時40分に、島田川水系島田川にレベル2氾濫注意報が発表されました。梅雨前線は、このあとも西日本に停滞し続ける見込みです。あす昼までの24時間で降る雨の量は多い所120ミリの予想で、特に、あす明け方から朝中心に再び雨が激しく降り、いっそう大雨災害の危険度が高まるおそれがあります。気象台は、今後の雨の降り方によっては東部を中心にレベル4土砂災害危険警報を発表する可能性がある、として、土砂災害には厳重な警戒を、また、低い土地の浸水や河川の増水、氾濫にも十分警戒するよう呼び掛けています。