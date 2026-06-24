この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「人類が試すべきカップヌードルちょい足しは「たまごサラダ」だった。」と題した動画を公開しました。誰もが知る定番のカップ麺に、コンビニで買える身近な惣菜を合わせるだけで、驚きの進化を遂げる絶品アレンジを紹介しています。

今回ちょい足しするアイテムは、コンビニで販売されているパック入りの「たまごサラダ」です。調理の手順は非常にシンプルで、通常通りカップヌードルに熱湯を注いだら、フタの上でたまごサラダを温めながら3分間待ちます。フタを開けたら、温まったたまごサラダをたっぷりと絞り出し、仕上げに黒胡椒をかければ完成です。

動画内では、このアレンジの仕上がりを「これぞ背徳感の塊」と表現しています。卵の濃厚なコクとマヨネーズの酸味が醤油ベースのスープに溶け込むことで、「ポタージュのようなカルボナーラのような」リッチな味わいに変化すると解説。具材との相性も抜群で、「一口目のインパクト」が強く、思わずリピートしたくなる美味しさだそうです。

いつものカップ麺にひと手間加えるだけで、ワンランク上の濃厚な一杯を楽しめるこのちょい足しレシピ。今日の夜食や手軽なランチに、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］
・カップヌードル（醤油味） 1個
・たまごサラダ（コンビニのパック入り） 1袋
・黒胡椒 適量

［作り方］
1. カップヌードルに熱湯を注ぐ。
2. フタの上にたまごサラダをのせ、3分間温める。
3. フタを剥がし、たまごサラダをカップヌードルの上に絞り出す。
4. 仕上げに黒胡椒を振りかけて完成。

YouTubeの動画内容

00:00

カップヌードルに革命が起きる最高傑作
00:21

熱湯を注いでたまごサラダを温める
00:36

温めたたまごサラダをたっぷりと絞り出す
00:45

仕上げの黒胡椒で背徳感の塊が完成
01:05

一口目のインパクト！リピート確定の実食

関連記事

【桃屋アレンジ】「ごはんですよ！」で作る、やみつき必至の極上納豆パスタ

【桃屋アレンジ】「ごはんですよ！」で作る、やみつき必至の極上納豆パスタ

 スープの材料はたった3つ！桃屋の『ごはんですよ！』で作る極上和風ラーメンの作り方

スープの材料はたった3つ！桃屋の『ごはんですよ！』で作る極上和風ラーメンの作り方

 【ズボラ飯選手権】金なし時間なし！ダメ人間が愛する「限界マヨ丼」3選。

【ズボラ飯選手権】金なし時間なし！ダメ人間が愛する「限界マヨ丼」3選。
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

めしコイズミ_icon

めしコイズミ

YouTube チャンネル登録者数 1.61万人 853 本の動画
短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の 箸休め的存在にしていただけたら幸いです。
youtube.com/channel/UCJbt7HjM252AL0OW2M_r1JQ YouTube