この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「人類が試すべきカップヌードルちょい足しは「たまごサラダ」だった。」と題した動画を公開しました。誰もが知る定番のカップ麺に、コンビニで買える身近な惣菜を合わせるだけで、驚きの進化を遂げる絶品アレンジを紹介しています。



今回ちょい足しするアイテムは、コンビニで販売されているパック入りの「たまごサラダ」です。調理の手順は非常にシンプルで、通常通りカップヌードルに熱湯を注いだら、フタの上でたまごサラダを温めながら3分間待ちます。フタを開けたら、温まったたまごサラダをたっぷりと絞り出し、仕上げに黒胡椒をかければ完成です。



動画内では、このアレンジの仕上がりを「これぞ背徳感の塊」と表現しています。卵の濃厚なコクとマヨネーズの酸味が醤油ベースのスープに溶け込むことで、「ポタージュのようなカルボナーラのような」リッチな味わいに変化すると解説。具材との相性も抜群で、「一口目のインパクト」が強く、思わずリピートしたくなる美味しさだそうです。



いつものカップ麺にひと手間加えるだけで、ワンランク上の濃厚な一杯を楽しめるこのちょい足しレシピ。今日の夜食や手軽なランチに、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・カップヌードル（醤油味） 1個

・たまごサラダ（コンビニのパック入り） 1袋

・黒胡椒 適量



［作り方］

1. カップヌードルに熱湯を注ぐ。

2. フタの上にたまごサラダをのせ、3分間温める。

3. フタを剥がし、たまごサラダをカップヌードルの上に絞り出す。

4. 仕上げに黒胡椒を振りかけて完成。