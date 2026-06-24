コンビニ惣菜をのせるだけ！カップヌードルが劇的進化する神アレンジレシピ
料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「人類が試すべきカップヌードルちょい足しは「たまごサラダ」だった。」と題した動画を公開しました。誰もが知る定番のカップ麺に、コンビニで買える身近な惣菜を合わせるだけで、驚きの進化を遂げる絶品アレンジを紹介しています。
今回ちょい足しするアイテムは、コンビニで販売されているパック入りの「たまごサラダ」です。調理の手順は非常にシンプルで、通常通りカップヌードルに熱湯を注いだら、フタの上でたまごサラダを温めながら3分間待ちます。フタを開けたら、温まったたまごサラダをたっぷりと絞り出し、仕上げに黒胡椒をかければ完成です。
動画内では、このアレンジの仕上がりを「これぞ背徳感の塊」と表現しています。卵の濃厚なコクとマヨネーズの酸味が醤油ベースのスープに溶け込むことで、「ポタージュのようなカルボナーラのような」リッチな味わいに変化すると解説。具材との相性も抜群で、「一口目のインパクト」が強く、思わずリピートしたくなる美味しさだそうです。
いつものカップ麺にひと手間加えるだけで、ワンランク上の濃厚な一杯を楽しめるこのちょい足しレシピ。今日の夜食や手軽なランチに、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・カップヌードル（醤油味） 1個
・たまごサラダ（コンビニのパック入り） 1袋
・黒胡椒 適量
［作り方］
1. カップヌードルに熱湯を注ぐ。
2. フタの上にたまごサラダをのせ、3分間温める。
3. フタを剥がし、たまごサラダをカップヌードルの上に絞り出す。
4. 仕上げに黒胡椒を振りかけて完成。
今回ちょい足しするアイテムは、コンビニで販売されているパック入りの「たまごサラダ」です。調理の手順は非常にシンプルで、通常通りカップヌードルに熱湯を注いだら、フタの上でたまごサラダを温めながら3分間待ちます。フタを開けたら、温まったたまごサラダをたっぷりと絞り出し、仕上げに黒胡椒をかければ完成です。
動画内では、このアレンジの仕上がりを「これぞ背徳感の塊」と表現しています。卵の濃厚なコクとマヨネーズの酸味が醤油ベースのスープに溶け込むことで、「ポタージュのようなカルボナーラのような」リッチな味わいに変化すると解説。具材との相性も抜群で、「一口目のインパクト」が強く、思わずリピートしたくなる美味しさだそうです。
いつものカップ麺にひと手間加えるだけで、ワンランク上の濃厚な一杯を楽しめるこのちょい足しレシピ。今日の夜食や手軽なランチに、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・カップヌードル（醤油味） 1個
・たまごサラダ（コンビニのパック入り） 1袋
・黒胡椒 適量
［作り方］
1. カップヌードルに熱湯を注ぐ。
2. フタの上にたまごサラダをのせ、3分間温める。
3. フタを剥がし、たまごサラダをカップヌードルの上に絞り出す。
4. 仕上げに黒胡椒を振りかけて完成。
YouTubeの動画内容
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短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の 箸休め的存在にしていただけたら幸いです。