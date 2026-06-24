ウズベキスタンに5-0で快勝

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は23日（日本時間24日）、グループK第2節（米ヒューストン・スタジアム）でポルトガルがウズベキスタンに5-0で大勝した。41歳クリスティアーノ・ロナウドが2ゴール。史上初となる6大会連続得点、自身が持つ国際Aマッチ最多得点記録を145得点にのばすなど貫禄を見せた。試合後には自身のSNSを更新。あっという間に世界中から反響が集まった。

勝負強さは健在だった。前半6分、右サイドを駆け上がったジョアン・カンセロからのクロスに反応し、強烈な右ボレーシュートを突き刺した。大会2戦目でようやく飛び出した今大会初ゴールに歓喜。両手を広げて着地と同時に「Siuuuu！（スィー）」と叫ぶお馴染みのゴールパフォーマンスを披露した。

さらに2-0で迎えた前半39分、ブルーノ・フェルナンデスのスルーパスをペナルティーエリア内で受けると右足で流し込み、この試合2点目。ノーゴールに終わったDRコンゴとのグループ初戦ではプレーにキレを欠いたが、抜群の存在感を放った。

試合後、日本時間午前4時過ぎにXとインスタグラムにそれぞれ2枚の写真を投稿。「俺たちはここにいる！」と記した。瞬く間に反響は広がり、1時間弱でXは45万いいね、インスタグラムは700万いいねを超えた。インスタグラムのコメント欄には、あっという間に55万を超えるコメントが書き込まれた。

世界から「あなたは最高だ」「GOAT（史上最高）が帰ってきた」「疑いはなかった」「愛してる」「ロナウドから得点を防げるのは引退だけ」「最高の選手」「間違いなく歴史上最高」「おめでとう」「かっこいい背中だわ」などと喝采が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）