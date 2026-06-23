

「赤・緑・青・金」の水着を着た女のコが大集合！





4年に一度の世界的なサッカーの祭典が開催中！ 3カ国共同開催も、48の参加国数も初めてとなる過去最大級のサッカーの祭典を記念して、【週プレ グラジャパ！】では「祝・サッカーの祭典開催！写真集セール」を開催します。初の3カ国共催となる開催国、カナダ、メキシコ、アメリカを意味し、公式試合球にも配色されている「赤・緑・青」、そしてトロフィーを象徴する「金」の水着を着た女のコが表紙を飾るデジタル写真集48作品を、「週プレ」「ヤングジャンプ」「グランドジャンプ」が発売する数ある写真集の中から厳選セレクト！ 7月5日（日）までの期間限定で30％OFFセールします！ それでは、対象商品の中から厳選した4作品のレコメンドをご覧ください！

「赤・緑・青・金」の水着を着た女のコが大集合！

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【ロケ地・ベトナム】豊島心桜『続・心桜ばかり』／撮影：前康輔



豊島心桜デジタル写真集『続・心桜ばかり』／撮影：前康輔





セール特価1925円（税込）（7月5日まで）

整った容姿にグラビアアイドル顔負けの豊満ボディで早くもグラビア界をザワつかせる逸材となった"ラスボス"こと豊島心桜。そんな彼女の1st写真集『心桜ばかり』のアナザーエディション版です。本編には収録しきれなかった衣装・シーンのカットをたっぷりと収録！ グラジャパ！版では限定カットと17分超のおまけメイキング動画まで付いてきて、めちゃくちゃ豪華です。ロケ地・ベトナムで一緒に旅している気分を味わおう！



豊島心桜デジタル写真集『続・心桜ばかり』／撮影：前康輔





【癒しのゆるふわ彼女と夏】池本しおり『なつのね』／撮影：オノツトム



池本しおりデジタル写真集『なつのね』／撮影：オノツトム





セール特価770円（税込）（7月5日まで）

アイドルグループ「テラテラ」の紫色担当・池本しおりが、神奈川の三浦海岸を舞台に撮影した夏のグラビア。Tシャツを脱ぎ捨て、はつらつとしたビキニ姿を披露。海辺で麦わら帽子をかぶり、光に照らされ、夕方には海にも入っちゃう！ たくさんの夏が感じられる一冊です。身長150cmの小さな体に詰め込まれた山盛りの愛嬌をぜひご覧ください！



池本しおりデジタル写真集『なつのね』／撮影：オノツトム





【いちいち全部かわいい】大熊杏優『最近、またかわいくなってない？』／撮影：佐藤佑一



大熊杏優デジタル写真集『最近、またかわいくなってない？』／撮影：佐藤佑一





セール特価770円（税込）（7月5日まで）

ドラマに映画と俳優業が絶好調の大熊杏優を、いつもより大人っぽく撮り下ろし。妹のようにかわいがっていた彼女が、ある日を境に女性らしくなった......？ 愛くるしい笑顔と小悪魔っぽい表情にキュンとしちゃう。ここまで髪の毛が長いグラビアは、杏優ちゃん史上かなりレア！ 最近またかわいくなった彼女を見逃さないでね。



大熊杏優デジタル写真集『最近、またかわいくなってない？』／撮影：佐藤佑一





【"ただのOL"インフルエンサー】なまはむこ『後輩が好きすぎる先輩の休日』／撮影：HIROKAZU



なまはむこデジタル写真集『後輩が好きすぎる先輩の休日』／撮影：HIROKAZU





セール特価1155円（税込）（7月5日まで）

TikTokフォロワー数70万人超え！ 都内の会社で働く"ただのOL"として SNSで活躍するなまはむこが、リアルな後輩でインフルエンサーのもぎみそぎと一緒に挑んだ"お仕事系百合風グラビア"。撮影テーマは「後輩目線の"先輩の休日"」。銭湯での入浴姿や風呂上がりのバスタオル姿のほか、下着姿でひとり飲みなど無邪気で無防備なカットが満載です！ 後輩・もぎみそぎのナレーションも収録したメイキングムービー付き！



なまはむこデジタル写真集『後輩が好きすぎる先輩の休日』／撮影：HIROKAZU





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【https://www.grajapa.shueisha.co.jp/post/soccer2026】

【週プレ グラジャパ！】では、おトクなセールを随時開催中です。「グラジャパ！限定特典カット」が収録されている写真集も数多くあるのでお見逃しなく！