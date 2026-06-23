『日本の最強アニメソングBEST100』発表 意外な作品ランクイン！100位まで紹介
■『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌「残酷な天使のテーゼ」1位
TBSは22日、バラエティー番組『プロフェッショナルランキング』を放送し、世界の音楽のプロ166人がガチ投票した【日本の最強アニメソングBEST100】の結果を発表した。『新世紀エヴァンゲリオン』『NARUTO -ナルト- 疾風伝』など、ランクインした100位までの作品・曲名をすべて紹介する。
【動画】日本の最強アニメソング！ 1位のエヴァ「残酷な天使のテーゼ」映像
同番組『プロフェッショナルランキング』（プロラン）は、その道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する「本当のランキング」を発表していくランキング番組。今回は、世界41の国と地域の歌手やミュージシャン、音楽プロデューサーや作曲家など、音楽のプロ166人が投票し、番組独自のランキングを作成。「日本の最強アニメソングBEST100」として、音楽のプロ166人が選ぶ日本の最強アニメソングをランキング形式で紹介された。
1位は高橋洋子が歌う『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌「残酷な天使のテーゼ」となった。同曲は最近、最新5月4日付「オリコン週間カラオケランキング」で通算1000週目のランクインし話題に。
2007年2月19日付で「オリコン週間カラオケランキング」に初登場後、高順位をキープ。5月1日発表の最新ランキングでも3位にランクインし、「週間カラオケランキング」登場週数は通算1000週に到達。スピッツ「チェリー」、一青窈「ハナミズキ」、MONGOL800「小さな恋のうた」に続く、オリコン史上4作品目の1000週達成となった。
2008年5月12日付で本作初のTOP10入りとなる10位にランクインしてから、歴代最多を誇る通算745週でTOP10入りを記録。カラオケの“定番曲”として長く親しまれている。
■【日本の最強アニメソングBEST100】
1位：『新世紀エヴァンゲリオン』残酷な天使のテーゼ
2位：『NARUTO -ナルト- 疾風伝』ブルーバード
3位：『ドラゴンボールZ』CHA-LA HEAD-CHA-LA
4位：『鬼滅の刃』紅蓮華
5位：『美少女戦士セーラームーン』ムーンライト伝説
6位：『鉄人28号』鉄人28号
7位：『鉄腕アトム』鉄腕アトム
8位：『君の名は。』前前前世
9位：『ONE PIECE』ウィーアー！
10位：『千と千尋の神隠し』いつも何度でも
11位：『【推しの子】』アイドル
12位：『進撃の巨人』紅蓮の弓矢
13位：『マッシュル』Bling-Bang-Bang-Born
14位：『ゲゲゲの鬼太郎』ゲゲゲの鬼太郎
15位：『オバケのQ太朗』オバケのQ太郎
16位：『チェンソーマン』KICK BACK
17位：『風の谷のナウシカ』風の谷のナウシカ
18位：『崖の上のポニョ』崖の上のポニョ
19位：『魔法使いサリー』魔法使いサリーのうた
20位：『となりのトトロ』さんぽ
21位：『ルパン三世』ルパン三世のテーマ
22位：『ダンダダン』オトノケ
23位：『パーマン』ぼくらのパーマン
24位：『それいけ！アンパンマン』アンパンマンのマーチ
25位：『ドラえもん』虹
26位：『ポケットモンスター』めざせポケモンマスター
27位：『ひみつのアッコちゃん』ひみつのアッコちゃん
28位：『宇宙戦艦ヤマト』宇宙戦艦ヤマト
29位：『僕のヒーローアカデミア』ピースサイン
30位：『鬼滅の刃 遊郭編』残響散歌
31位：『サザエさん』サザエさん一家
32位：『巨人の星』行け行け飛雄馬
33位：『ドラえもん』ぼくドラえもん
34位：『SPY×FAMILY』ミックスナッツ
35位：『天空の城ラピュタ』君をのせて
36位：『るろうに剣心』そばかす
37位：『もののけ姫』もののけ姫
38位：『ドラゴンボール』摩訶不思議アドベンチャー！
39位：『マジンガーZ』マジンガーZ
40位：『ムーミン』ねぇ！ムーミン
41位：『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』炎
42位：『呪術廻戦』青のすみか
43位：『アタックNo.1』アタックNo.1
44位：『キャッツアイ』CAT'S EYE
45位：『ドラえもん』ひまわりの約束
46位：『魔女の宅急便』やさしさに包まれたなら
47位：『銀河鉄道999』銀河鉄道999
48位：『魔女の宅急便』ルージュの伝言
49位：『名探偵コナン』謎
50位：『炎炎ノ消防隊』インフェルノ
51位：『BEASTARS』怪物
52位：『まんが日本昔ばなし』にっぽん昔ばなし
53位：『機動戦士ガンダム』翔べ！ガンダム
54位：『名探偵コナン』美しい鰭
55位：『キャンディ・キャンディ』キャンディ・キャンディ
56位：『ベルサイユのばら』薔薇は美しく散る
57位：『あしたのジョー』あしたのジョー
58位：『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生』魂のルフラン
59位：『薬屋のひとりごと』花になって
60位：『忘却バッテリー』ライラック
61位：『北斗の拳』愛をとりもどせ！！
62位：『タッチ』タッチ
63位：『耳をすませば』カントリー・ロード
64位：『キューティーハニー』キューティーハニー
65位：『エースをねらえ！』エースをねらえ！
66位：『キャプテン翼』燃えてヒーロー
67位：『ハイキュー!!』オレンジ
68位：『みなしごハッチ』みなしごハッチ
69位：『ONE PIECE FILM RED』新時代
70位：『ガッチャマン』ガッチャマンの歌
71話：『シティーハンター』Get Wild
72位：『スラムダンク』世界が終わるまでは…
73位：『ちびまる子ちゃん』おどるポンポコリン
74位：『チェンソーマン』ちゅ、多様性。
75位：『NARUTO -ナルト- 疾風伝』シルエット
76位：『東京リベンジャーズ』Cry Baby
77位：『涼宮ハルヒの憂鬱』God knows…
78位：『ドラゴンボール超』限界突破×サバイバー
79位：『キテレツ大百科』はじめてのチュウ
80位：『キン肉マン』キン肉マンGo Fight！
81位：『パーマン』きてよパーマン
82位：『進撃の巨人』心臓を捧げよ！
83位：『忍者ハットリくん』忍者ハットリくん
84位：『NARUTO -ナルト-』GO!!!
85位：『クレヨンしんちゃん』RPG
86位：『カウボーイビバップ』Tank！
87位：『スラムダンク』君が好きだと叫びたい
88位：『打ち上げ花火、下から見るか？ 横から見るか？』打上花火
89位：『デスノート』the WORLD
90位：『みゆき』想い出がいっぱい
91位：『けいおん！』ふわふわ時間
92位：『もののけ姫』アシタカせっ記
93位：『平家物語』光るとき
94位；『ひぐらしのなく頃に』ひぐらしのなく頃に
95位：『北斗の拳』ユリア…永遠に
96位：『鋼の錬金術師』LET IT OUT
97位：『幽☆遊☆白書』微笑みの爆弾
98位：『どろろ』どろろの歌
99位：『FAIRY TAIL』ft.
100位：『ドラゴンボールGT』DAN DAN 心魅かれてく
TBSは22日、バラエティー番組『プロフェッショナルランキング』を放送し、世界の音楽のプロ166人がガチ投票した【日本の最強アニメソングBEST100】の結果を発表した。『新世紀エヴァンゲリオン』『NARUTO -ナルト- 疾風伝』など、ランクインした100位までの作品・曲名をすべて紹介する。
【動画】日本の最強アニメソング！ 1位のエヴァ「残酷な天使のテーゼ」映像
同番組『プロフェッショナルランキング』（プロラン）は、その道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する「本当のランキング」を発表していくランキング番組。今回は、世界41の国と地域の歌手やミュージシャン、音楽プロデューサーや作曲家など、音楽のプロ166人が投票し、番組独自のランキングを作成。「日本の最強アニメソングBEST100」として、音楽のプロ166人が選ぶ日本の最強アニメソングをランキング形式で紹介された。
2007年2月19日付で「オリコン週間カラオケランキング」に初登場後、高順位をキープ。5月1日発表の最新ランキングでも3位にランクインし、「週間カラオケランキング」登場週数は通算1000週に到達。スピッツ「チェリー」、一青窈「ハナミズキ」、MONGOL800「小さな恋のうた」に続く、オリコン史上4作品目の1000週達成となった。
2008年5月12日付で本作初のTOP10入りとなる10位にランクインしてから、歴代最多を誇る通算745週でTOP10入りを記録。カラオケの“定番曲”として長く親しまれている。
■【日本の最強アニメソングBEST100】
1位：『新世紀エヴァンゲリオン』残酷な天使のテーゼ
2位：『NARUTO -ナルト- 疾風伝』ブルーバード
3位：『ドラゴンボールZ』CHA-LA HEAD-CHA-LA
4位：『鬼滅の刃』紅蓮華
5位：『美少女戦士セーラームーン』ムーンライト伝説
6位：『鉄人28号』鉄人28号
7位：『鉄腕アトム』鉄腕アトム
8位：『君の名は。』前前前世
9位：『ONE PIECE』ウィーアー！
10位：『千と千尋の神隠し』いつも何度でも
11位：『【推しの子】』アイドル
12位：『進撃の巨人』紅蓮の弓矢
13位：『マッシュル』Bling-Bang-Bang-Born
14位：『ゲゲゲの鬼太郎』ゲゲゲの鬼太郎
15位：『オバケのQ太朗』オバケのQ太郎
16位：『チェンソーマン』KICK BACK
17位：『風の谷のナウシカ』風の谷のナウシカ
18位：『崖の上のポニョ』崖の上のポニョ
19位：『魔法使いサリー』魔法使いサリーのうた
20位：『となりのトトロ』さんぽ
21位：『ルパン三世』ルパン三世のテーマ
22位：『ダンダダン』オトノケ
23位：『パーマン』ぼくらのパーマン
24位：『それいけ！アンパンマン』アンパンマンのマーチ
25位：『ドラえもん』虹
26位：『ポケットモンスター』めざせポケモンマスター
27位：『ひみつのアッコちゃん』ひみつのアッコちゃん
28位：『宇宙戦艦ヤマト』宇宙戦艦ヤマト
29位：『僕のヒーローアカデミア』ピースサイン
30位：『鬼滅の刃 遊郭編』残響散歌
31位：『サザエさん』サザエさん一家
32位：『巨人の星』行け行け飛雄馬
33位：『ドラえもん』ぼくドラえもん
34位：『SPY×FAMILY』ミックスナッツ
35位：『天空の城ラピュタ』君をのせて
36位：『るろうに剣心』そばかす
37位：『もののけ姫』もののけ姫
38位：『ドラゴンボール』摩訶不思議アドベンチャー！
39位：『マジンガーZ』マジンガーZ
40位：『ムーミン』ねぇ！ムーミン
41位：『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』炎
42位：『呪術廻戦』青のすみか
43位：『アタックNo.1』アタックNo.1
44位：『キャッツアイ』CAT'S EYE
45位：『ドラえもん』ひまわりの約束
46位：『魔女の宅急便』やさしさに包まれたなら
47位：『銀河鉄道999』銀河鉄道999
48位：『魔女の宅急便』ルージュの伝言
49位：『名探偵コナン』謎
50位：『炎炎ノ消防隊』インフェルノ
51位：『BEASTARS』怪物
52位：『まんが日本昔ばなし』にっぽん昔ばなし
53位：『機動戦士ガンダム』翔べ！ガンダム
54位：『名探偵コナン』美しい鰭
55位：『キャンディ・キャンディ』キャンディ・キャンディ
56位：『ベルサイユのばら』薔薇は美しく散る
57位：『あしたのジョー』あしたのジョー
58位：『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生』魂のルフラン
59位：『薬屋のひとりごと』花になって
60位：『忘却バッテリー』ライラック
61位：『北斗の拳』愛をとりもどせ！！
62位：『タッチ』タッチ
63位：『耳をすませば』カントリー・ロード
64位：『キューティーハニー』キューティーハニー
65位：『エースをねらえ！』エースをねらえ！
66位：『キャプテン翼』燃えてヒーロー
67位：『ハイキュー!!』オレンジ
68位：『みなしごハッチ』みなしごハッチ
69位：『ONE PIECE FILM RED』新時代
70位：『ガッチャマン』ガッチャマンの歌
71話：『シティーハンター』Get Wild
72位：『スラムダンク』世界が終わるまでは…
73位：『ちびまる子ちゃん』おどるポンポコリン
74位：『チェンソーマン』ちゅ、多様性。
75位：『NARUTO -ナルト- 疾風伝』シルエット
76位：『東京リベンジャーズ』Cry Baby
77位：『涼宮ハルヒの憂鬱』God knows…
78位：『ドラゴンボール超』限界突破×サバイバー
79位：『キテレツ大百科』はじめてのチュウ
80位：『キン肉マン』キン肉マンGo Fight！
81位：『パーマン』きてよパーマン
82位：『進撃の巨人』心臓を捧げよ！
83位：『忍者ハットリくん』忍者ハットリくん
84位：『NARUTO -ナルト-』GO!!!
85位：『クレヨンしんちゃん』RPG
86位：『カウボーイビバップ』Tank！
87位：『スラムダンク』君が好きだと叫びたい
88位：『打ち上げ花火、下から見るか？ 横から見るか？』打上花火
89位：『デスノート』the WORLD
90位：『みゆき』想い出がいっぱい
91位：『けいおん！』ふわふわ時間
92位：『もののけ姫』アシタカせっ記
93位：『平家物語』光るとき
94位；『ひぐらしのなく頃に』ひぐらしのなく頃に
95位：『北斗の拳』ユリア…永遠に
96位：『鋼の錬金術師』LET IT OUT
97位：『幽☆遊☆白書』微笑みの爆弾
98位：『どろろ』どろろの歌
99位：『FAIRY TAIL』ft.
100位：『ドラゴンボールGT』DAN DAN 心魅かれてく
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