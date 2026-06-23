読売テレビ・日本テレビ系で６月２５日、よる８時５４分から『秘密のケンミンＳＨＯＷ 極』を放送する。

居酒屋の定番メニュー「もつ煮」が今、群馬県のグルメ界をにぎわせている!? 県内にもつ煮専門店が急増し、みそ味のほかに「塩もつ煮」なる“新時代の味”が席巻中らしい!? 群馬県にムーブメントを巻き起こしているという“上州もつ煮最前線”を徹底調査する。

クイズ企画「不自然を狙い撃て!!ケンミン狙撃手」は、他県民が見ると“ちょっと不自然では？”と思うようなシーンを出題。大阪府の床屋さんと、京都府民が行き交う街中の映像から、ゲストが不自然なシーンを見つけ出す。

「秘密の地味うまグルメ」は、見た目は地味だが味はおいしい福岡県の「いもまんじゅう」を紹介。少なくとも100年以上前から食べられているという謎の地味うまグルメとは？

▽上州もつ煮最前線 群馬県民の真実

居酒屋の定番メニューであり、とくに群馬県ではソウルフードとして県民に愛されている「もつ煮」が今、群馬グルメ界をにぎわせている!? もつ煮専門店が急増し、みそ味のほかに「塩もつ煮」なる“新時代の味”が席巻している!? ほかにも食欲そそる豊富なバリエーションがあり、進化＆ムーブメントを巻き起こしているという。そんな“上州もつ煮最前線”を伝え、スタジオでは「ぐんま大使」の井森美幸が群馬のもつ煮カルチャーを熱くトーク。試食会には人気店の塩もつ煮定食が振る舞われ、新時代の味にゲストみんなも絶賛！

▽不自然を狙い撃て!! ケンミン狙撃手(スナイパー)

住んでいる県民にとってはごく普通のことなのに、他県民が見ると“ちょっと不自然では？”と思うシーンを出題。スタジオゲストがそのシーンを見ながら“不自然”を探し出すクイズコーナー！ 今回は関西エリアから２問出題。大阪府の床屋さんに潜む不思議なシーンとは？ 京都府民が行き交う街中に潜む不自然なシーンとは？

▽秘密の地味うまグルメ

見た目は地味でも、味は絶品のケンミングルメを紹介！ 今回は福岡県の「いもまんじゅう」を取り上げる。地味なルックスだが、八女市周辺の福岡県民にとっては定番おやつらしい!? 和菓子店でも、おはぎやみたらし団子などと並んで売られ、家庭でも自家製を作って食べているらしい!? 少なくとも100年以上前から食べられているという謎の地味うまグルメとは？ 福岡出身ゲストの武田鉄矢も魅力を楽しく語り、試食会ではゲストみんなでおいしくパクつく！