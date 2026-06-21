『レシチャレ』地域家計応援プロジェクトを発足 / 2台のディスプレイを接続できる変換アダプタ【まとめ記事】
節約アプリ「レシチャレ」を運営するクラシル株式会社は2026年6月17日（水）、地域の豊かな食材とレシートの力を組み合わせることで地域経済と生活者の家計を同時に応援する「『レシチャレ』地域家計応援プロジェクト」を発足した。プロジェクト第一弾として、静岡県を対象に、静岡県内のスーパーマーケット・ドラッグストア等の小売店で購入できる静岡産茶葉を対象としたレシート投稿キャンペーンおよび、「クラシル」のフードプランナー監修による静岡産茶葉を使用したレシピの料理写真投稿キャンペーンを実施する。
サンワサプライ株式会社は、USB Type-CポートからHDMIとVGAのディスプレイへ同時に映像出力ができるUSB Type C-HDMI＋VGA変換アダプタ「AD-ALCMST2HV」を6月下旬に発売予定。本製品では、映像出力に対応したType-CポートのパソコンからHDMIディスプレイ×1台、VGAディスプレイ×1台に分配、または拡張モードで映像出力できる。ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境を構築でき、作業スペースを大幅に広げられる。余裕を持って接続・配置ができる約50cmのロングケーブルを採用しており、オフィスのデスクワークや会議室でのプレゼンテーションなど、幅広いビジネスシーンで映像出力を快適にサポートする。
■MagSafe対応!寝ながら使える！クランプ式スマホ・タブレットアーム
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、MagSafe対応でピタッと固定でき自由な角度調整が可能なクランプ式「スマホアーム(200-STN102BK)」「タブレットアーム(200-STN103BK)」を発売した。iPhoneのMagSafeに対応しており、強力なマグネットでピタッと簡単にスマホを固定できる。面倒な挟み込み作業が不要で、サッと設置してすぐに動画視聴やウェブ会議を始められる。MagSafe非対応のスマートフォンでも、付属のメタルリングを貼り付けることで手軽に使用可能だ。
■決勝登壇社15社が決定！日本最大級のピッチイベント「IVS2026 LAUNCHPAD」
IVS KYOTO実行委員会は、2026年7月1日（水）〜3日（金）の3日間にわたり京都市勧業館「みやこめっせ」およびロームシアター京都をメイン会場として国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」を開催する。本イベントのメインコンテンツの1つであるピッチイベント「IVS2026 LAUNCHPAD」の決勝登壇社15社が決定したことを発表した。
■HDMIケーブル1本で接続！幅50cmのコンパクトサウンドバー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、テレビの音声をクリアに再生し、HDMI ARC対応で配線もすっきり設置できる最大60W出力のコンパクトサウンドバー「400-SP129」を発売した。テレビ周辺はレコーダーやゲーム機などの配線で煩雑になりがちだ。本製品はHDMI ARCに対応しているため、テレビとはHDMIケーブル1本で接続可能。複雑な配線を減らし、設置や設定もスムーズに行える。テレビ台周辺をすっきり見せながら、高音質なサウンド環境を手軽に構築できる。
■クラシル、“日本一のレシ活県”静岡で「『レシチャレ』地域家計応援プロジェクト」を発足
節約アプリ「レシチャレ」を運営するクラシル株式会社は2026年6月17日（水）、地域の豊かな食材とレシートの力を組み合わせることで地域経済と生活者の家計を同時に応援する「『レシチャレ』地域家計応援プロジェクト」を発足した。プロジェクト第一弾として、静岡県を対象に、静岡県内のスーパーマーケット・ドラッグストア等の小売店で購入できる静岡産茶葉を対象としたレシート投稿キャンペーンおよび、「クラシル」のフードプランナー監修による静岡産茶葉を使用したレシピの料理写真投稿キャンペーンを実施する。
■Type-CポートからHDMIとVGAへ同時出力！2台のディスプレイを接続できる変換アダプタ
サンワサプライ株式会社は、USB Type-CポートからHDMIとVGAのディスプレイへ同時に映像出力ができるUSB Type C-HDMI＋VGA変換アダプタ「AD-ALCMST2HV」を6月下旬に発売予定。本製品では、映像出力に対応したType-CポートのパソコンからHDMIディスプレイ×1台、VGAディスプレイ×1台に分配、または拡張モードで映像出力できる。ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境を構築でき、作業スペースを大幅に広げられる。余裕を持って接続・配置ができる約50cmのロングケーブルを採用しており、オフィスのデスクワークや会議室でのプレゼンテーションなど、幅広いビジネスシーンで映像出力を快適にサポートする。
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■MagSafe対応!寝ながら使える！クランプ式スマホ・タブレットアーム
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、MagSafe対応でピタッと固定でき自由な角度調整が可能なクランプ式「スマホアーム(200-STN102BK)」「タブレットアーム(200-STN103BK)」を発売した。iPhoneのMagSafeに対応しており、強力なマグネットでピタッと簡単にスマホを固定できる。面倒な挟み込み作業が不要で、サッと設置してすぐに動画視聴やウェブ会議を始められる。MagSafe非対応のスマートフォンでも、付属のメタルリングを貼り付けることで手軽に使用可能だ。
■決勝登壇社15社が決定！日本最大級のピッチイベント「IVS2026 LAUNCHPAD」
IVS KYOTO実行委員会は、2026年7月1日（水）〜3日（金）の3日間にわたり京都市勧業館「みやこめっせ」およびロームシアター京都をメイン会場として国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」を開催する。本イベントのメインコンテンツの1つであるピッチイベント「IVS2026 LAUNCHPAD」の決勝登壇社15社が決定したことを発表した。
■HDMIケーブル1本で接続！幅50cmのコンパクトサウンドバー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、テレビの音声をクリアに再生し、HDMI ARC対応で配線もすっきり設置できる最大60W出力のコンパクトサウンドバー「400-SP129」を発売した。テレビ周辺はレコーダーやゲーム機などの配線で煩雑になりがちだ。本製品はHDMI ARCに対応しているため、テレビとはHDMIケーブル1本で接続可能。複雑な配線を減らし、設置や設定もスムーズに行える。テレビ台周辺をすっきり見せながら、高音質なサウンド環境を手軽に構築できる。
■クラシル、“日本一のレシ活県”静岡で「『レシチャレ』地域家計応援プロジェクト」を発足
節約アプリ「レシチャレ」を運営するクラシル株式会社は2026年6月17日（水）、地域の豊かな食材とレシートの力を組み合わせることで地域経済と生活者の家計を同時に応援する「『レシチャレ』地域家計応援プロジェクト」を発足した。プロジェクト第一弾として、静岡県を対象に、静岡県内のスーパーマーケット・ドラッグストア等の小売店で購入できる静岡産茶葉を対象としたレシート投稿キャンペーンおよび、「クラシル」のフードプランナー監修による静岡産茶葉を使用したレシピの料理写真投稿キャンペーンを実施する。
■Type-CポートからHDMIとVGAへ同時出力！2台のディスプレイを接続できる変換アダプタ
サンワサプライ株式会社は、USB Type-CポートからHDMIとVGAのディスプレイへ同時に映像出力ができるUSB Type C-HDMI＋VGA変換アダプタ「AD-ALCMST2HV」を6月下旬に発売予定。本製品では、映像出力に対応したType-CポートのパソコンからHDMIディスプレイ×1台、VGAディスプレイ×1台に分配、または拡張モードで映像出力できる。ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境を構築でき、作業スペースを大幅に広げられる。余裕を持って接続・配置ができる約50cmのロングケーブルを採用しており、オフィスのデスクワークや会議室でのプレゼンテーションなど、幅広いビジネスシーンで映像出力を快適にサポートする。
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