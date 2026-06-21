メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦した。4-0快勝で勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進。日本テレビ系の中継では、元日本代表の本田圭佑が解説を務めた。

オランダとのF組初戦（日本時間15日）はNHKで解説を務めた本田。チュニジア戦は、日本テレビの「日本戦スペシャルアンバサダー」として解説を担当した。

日本は終始、チュニジアを圧倒。W杯の日本の1試合最多となる4得点で決勝トーナメント進出に大前進したが、本田は「くじ運なんなん！」と嘆いた。

日本のF組は1位突破ならC組2位、2位突破ならC組1位と決勝トーナメント1回戦で激突。C組はブラジル、モロッコが1次リーグを上位で突破してくる可能性が高い。

さらにF組3位で通過すると、決勝トーナメント1回戦でフランスと対戦の可能性も。本田は「もうなんなんこれ。くじ運なんなん！モロッコも嫌やしブラジルも嫌やしフランスも嫌やし」と話した。

「選手たちはどこでもそらやるよ、（目標は）優勝やねんから。ブラジル先に叩いとこか、フランス先に叩いとこか、選手は思いますよ」とする一方、「僕は思えない。僕はできるだけスムーズに16、8くらいまではスムーズにいってほしいから」とコメントしていた。



（THE ANSWER編集部）