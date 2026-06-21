◆米大リーグ カブス６―８ブルージェイズ（２０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・ブルージェイズ戦に「３番・指名打者」でスタメン出場し、４打数１安打で４試合連続安打、１５試合連続出塁をマークしたが、ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）に勝ち越しの１６号３ランを浴びるなど最大５点差を守れずにカブスは逆転負けを喫した。

この日は３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では侍ジャパンで同僚だったブルージェイズ・岡本も「５番・三塁」でスタメン入り。直接対決第２戦となった。ブルージェイズの先発は３６歳左腕のコービン。２３、２４年に本塁打を放ち、昨年も２打数２安打２打点をマークするなど、試合前の時点で１２打数６安打の打率５割と好相性だった。

両軍無得点の初回２死走者なしの１打席目は、内角低めのスライダーをすくい上げるようにはじき返して左前安打。４試合連続安打で１５試合連続出塁となる安打を放ったが、得点にはつながらなかった。カブスは２回にショーの４号３ランで３点を先取。３点をリードした３回１死走者なしの２打席目はフルカウントから四球を選んで出塁した。

４回２死の３打席目は、満塁の大チャンスで打席に立ったが、フルカウントから２番手右腕・エストラダの前に右飛。いい当たりだったが、右翼手・ルークスのダイビングキャッチに阻まれた。６回にカブスは、好調クローアームストロングの直近７試合で５発目の本塁打となる１６号２ランでリードを５点に広げた。３番手のソーントンがバーショに６号３ランを浴びて２点差に迫られた７回先頭の４打席目は、右腕のホフマンと対戦。ボテボテの当たりだったが、遊撃手・クレメントの失策で出塁も得点にはつながらなかった。

８回には同点に追いつかれ、ウェブが岡本に１６号勝ち越し３ランを被弾。直後の８回裏には１点を返して、１死一、三塁のチャンスで誠也は５打席目に立ったが、フルカウントから低めのナックルカーブに手が出て空振り三振を喫した。

１３日（同１４日）の敵地・ジャイアンツ戦で、４回裏の右翼の守備で打球を処理した際に右膝を痛めて途中交代。翌１４日（同１５日）は、欠場した。それでも１５日（同１６日）の本拠地・ロッキーズ戦からは指名打者で出場。状態は決して万全ではないはずだが、１６日（同１７日）からは３試合連続マルチ安打をマークしてこの日の試合を迎えた。

前日の試合後には、岡本との日本人右打者対決について「シンカーとか、スイーパーとか日本であんまり見ない軌道っていうのが、こっちは多くて、それを打たないといけない。それに慣れるのが難しい。僕が１年目に来た時よりスピードも上がってますし、右打者が難しい状況になっていっているのはもう間違いないと思う。そんな中、何とか食らいついて、やっていけたらなと思いますね」と思いを口にしていた。