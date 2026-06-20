東北の夏を彩る「仙台七夕まつり」が、2026年も8月6日（木）〜8日（土）に開催されます。伊達政宗公の時代から約400年続く伝統行事で、前夜祭の「仙台七夕花火祭」を含め、全国から多くの観光客が訪れます。本記事では、1万6,000発が夜空を彩る花火大会から、知ると楽しい「七つ飾り」の意味、仙台七夕まつりの見どころまで徹底解説。さらに、東京からのアクセスだけでなく、青森ねぶたや秋田竿燈からの「東北三大祭りハシゴ旅」に便利な新幹線の臨時列車情報、話題のラプラスEVバスの活用法など、2026年ならではのスマートな回り方をまとめた完全ガイドをお届けします。

400年の歴史！ 仙台七夕まつりとは？

「仙台七夕まつり」は、東北三大まつりのひとつに数えられ、仙台では“たなばたさん”と呼ばれ親しまれています。毎年200万人を超える観光客が訪れる全国随一の七夕まつりです。

その歴史は古く、藩祖・伊達政宗公が「子女の技芸」の上達を願い七夕を奨励したことから、民間でも年中行事として定着しました。明治期の五節句廃止や昭和の戦争による中断を乗り越え、不景気復興や戦後復興のシンボルとして商店街が連合で大売出しを企画し、現在の豪華な「観光七夕」へと進化してきました。絢爛豪華な飾り付けの中にも、本物の和紙を使った手作りの良さや、農業やお盆と結びついた仙台独自の伝統が今もしっかりと守られています。

仙台七夕まつりの開催日

仙台七夕まつりは、季節感に合わせるため新暦の1ヶ月遅れ（中暦）を採用。毎年曜日に関わらず、前夜祭（仙台七夕花火祭）が8月5日、仙台七夕まつりは8月6日〜8月8日の3日間の開催となります。仙台市中心部および周辺の地域商店街が会場となり、勾当台公園市民広場がおまつり広場となります。

仙台七夕まつりのアクセス情報

東北新幹線 E5系

仙台駅は、東京駅から東北・北海道新幹線「はやぶさ」や秋田新幹線「こまち」なら約1時間30分、東北新幹線「やまびこ」なら2時間程度でアクセス可能です。

仙台駅西口

仙台駅西口から徒歩約5分の中央通りや一番町通りのアーケード街にかけてが、メインの七夕飾り見物コースとなっています。例年、祭り開催の3日間と前夜祭の5日は車両交通規制が実施されるため、公共交通機関での来場を心がけましょう。

【参考】東京から90分、冬の宮城へ！絶景”蔵王の樹氷” に新名所 “ラプラス公園”、イルミネーション、冬の松島などおすすめ観光ガイド（※2025年11月掲載） https://tetsudo-ch.com/13016432.html

また、仙台駅から地下鉄南北線に乗って約3分、勾当台公園駅の「公園出口2」を出てすぐの「勾当台公園市民広場」が「おまつり広場」となります。たくさんの屋台が立ち並び、数々のステージイベントも楽しめます。

交通インフラが支える一大イベントの回遊性

毎年200万人もの来場者を捌く仙台七夕まつりの成功の裏には、仙台市のコンパクトかつ機能的な交通インフラの存在があります。東京駅〜仙台駅は東北新幹線「はやぶさ」で最速約90分というアクセスの良さに加え、駅からアーケード街への直結感も魅力です。

なお、2026年の仙台七夕まつり期間中、JR東日本は臨時列車としてはやぶさ71号（東京 08:52発〜新青森 12:00着）、8月6日にはやぶさ122号（新青森 22:20発〜仙台 23:54着）と、こまち286号（秋田 21:32発〜仙台 23:46着）を運転します。

東北三大祭りのハシゴも楽しめちゃう!?

新青森22:20発の「はやぶさ122号」や秋田21:32発の「こまち286号」といった臨時列車を活用すれば、夜にピークを迎える「青森ねぶた祭」や「秋田竿燈まつり」を現地で最後まで堪能した後、そのまま深夜に仙台へ移動し、翌朝から「仙台七夕まつり」を楽しむことも。“東北夏祭りハシゴ旅”のための専用ダイヤと言えます。

【参考】新幹線はやぶさで「青森ねぶた祭」へ！ 日本屈指の熱気あふれる祭の見どころからアクセス情報や観覧方法、当日参加可能な跳人体験までガイド https://tetsudo-ch.com/13030449.html

るーぷる仙台車両（イメージ）（画像：JCB）

仙台市内の観光スポットを網羅する循環バス「るーぷる仙台」も、祭りの回遊性を高めています。昼は駅前アーケードを散策し、夜は例年、夜間特別運行を実施するため、るーぷる仙台で仙台城跡や瑞鳳殿のライトアップへ向かうという、鉄道・バスを駆使したスマートな街歩きが可能です。都市型観光地としての仙台の大きな強みと言えるでしょう。

まちのり『チョコット』withラプラス（画像：EV モーターズ・ジャパン ©Pokémon. © Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.）

さらに、仙台駅〜ハピナ名掛丁入口〜本町二丁目〜錦町公園前〜定禅寺通市役所前〜メディアテーク入口〜東北公済病院・戦災復興記念館前〜晩翠草堂前〜青葉通一番町駅〜あおば通駅〜仙台駅と循環するEVバス「まちのり『チョコット』withラプラス」が、日中は概ね20分間隔で運行しています。ラプラスのラッピングバスは目を引きますし、ちょっとした移動に重宝しそうです。

伝統が息づく「七つ飾り」の秘密を探る

七夕の七つ飾り

仙台七夕まつり固有の飾り付けである「七つ飾り」。明治期に確立され、現在でもすべての七夕飾りにこの7つの飾りが組み込まれています。それぞれに込められた意味を知り、探しながら歩くのも祭りの醍醐味です。

1.短冊（たんざく）

学問や書道の上達、現代では身近な願い事を書きます。

2.吹き流し（ふきながし）

機織りの上達を願う飾りで、飾りの主役として優美な姿を見せます。

3.折り鶴（おりづる）

家内安全と延命長寿を願い、家族の最年長者の年齢分だけ折られます。

4.投網（とあみ）

豊漁と海の恵みへの感謝、幸運を集めるという意味があります。

5.屑籠（くずかご）

飾り作りの紙屑を入れ、物を粗末にしない倹約の心を養います。

6.巾着（きんちゃく）

節約や貯蓄の気持ちを忘れず、金銭に不自由しないことを願います。

7.紙衣（かみごろも）

和紙で作った衣装で、裁縫技術の上達と子供の健やかな成長を祈ります。

120％満喫！仙台七夕まつりの楽しみ方と見どころ

場所により異なる笹飾りのスタイル

中央通りの七夕飾りは竹を横にわたし、吹き流しが垂直に並びます

「中央通り」は横に渡した竹に5本の吹き流しが吊り下げられる形ですが、「一番町通り」は地面に刺した竹に飾られています。通りの違いに注目してみてください。

一番町通りの七夕飾りは地面に刺した笹飾りに吊り下げるため、吹き流しが斜めに並びます

復興への祈り「復興折り鶴」

平和への願いをこめて学童たちが作った千羽鶴の七夕飾り

藤崎百貨店前に飾られる約8万羽の折り鶴からなる七夕飾りは圧巻です。東日本大震災以降、仙台市内の小中学生が一羽ずつ丁寧に折ったもので、祭りのシンボル的な存在となっています。

金賞を受賞した七夕飾りを探す

商店街ごとに飾りの審査が行われ、「金賞」「銀賞」「銅賞」が決まります。受賞を表す札がついているので、今年の最高傑作を探しながら歩くのもおすすめです。

雨の日はレアな様相に!?

雨の日の七夕飾り

「せっかく遠方から訪れたのに、雨になってしまった……」そんなときは、気持ちを切り替えて雨の仙台七夕まつりを楽しみましょう！ アーケード内の七夕飾りは天候に左右されず鑑賞できますし、一番町四丁目の七夕飾りは雨から守るため、ビニールで覆われます。ガイドブックなどではなかなか見ることのできない、レアな姿を楽しむのも一興です。

前夜祭の花火大会と幻想的な夜のライトアップ

仙台七夕花火祭

仙台七夕まつりは、8月5日の19:30〜20:30の前夜祭「仙台七夕花火祭」から始まります。会場は仙台駅から地下鉄東西線で2駅の「大町西公園駅」と隣の「国際センター駅」からそれぞれ徒歩約3分。青葉山公園周辺〜広瀬川河川敷一帯を舞台としており、約1万6,000発の花火が打ち上がります。

2026年の会場エリアマップ（第57回「仙台七夕花火祭」公式サイトより）

2026年のテーマは「HOPE ─ ともに咲かせる、未来への花」。良い場所を確保するなら、チケットを事前に購入して東北大学グラウンド、もしくは青葉山交流広場の有料エリアを確保するか、早めに出発して無料の観覧エリアを目指すと良いでしょう。

瑞鳳殿七夕ナイト

また、夜のライトアップイベントも見逃せません。8月6日〜8日の仙台七夕まつり期間中「るーぷる仙台」でアクセスできる伊達家霊屋「瑞鳳殿」では営業時間を延長し、「幻想灯夜 瑞鳳殿七夕ナイト」を開催。美しい竹飾りと楽器の演奏が楽しめます。

さらに、仙台城跡では「仙台城跡ナイトフェス 宵灯り」を開催。仙台城跡の石垣でのプロジェクションマッピング「伊達光路」をはじめとするライトアップで、夜の仙台を彩ります。

仙台七夕まつりは、豪華絢爛な飾り付けの裏に、400年続く歴史と市民の熱い想いが込められた感動的なお祭りです。伝統の「七つ飾り」から最新のプロジェクションマッピングまで、多彩な魅力を併せ持つ夏の仙台へ、今年はぜひ新幹線に乗って出かけてみてください。

（画像：Pixta）

鉄道チャンネル編集部

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