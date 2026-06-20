この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鉄道ビジネスカジュアル 交通」が、「【鉄道七不思議】人を混乱させる関東の駅名５選」と題した動画を公開した。動画では管理人の平成鐵郎氏が、たった一文字の違いや全く同じ名前で遠く離れているといった、関東のややこしすぎる駅名を解説し、絶望のトラップを回避するポイントを紹介している。



動画は、地方から赴任したばかりの社員が待ち合わせ場所を間違える寸劇形式で進行する。第一のトラップとして取り上げられたのが「霞ヶ関駅」だ。官庁街である東京メトロの霞ケ関駅に対し、東武東上線には埼玉県川越市に同名の駅が存在する。平成氏は「実はこれは東上線の方が早い（古い）」と指摘。1916年に的場駅として開業し、1930年に霞ヶ関カンツリー倶楽部が完成したことを機に改称されたという意外な歴史を明かした。



続いて、千代田区で地下鉄を降りるか、比企郡で秩父の山々を眺めるかで約70kmの差が生じる「小川町駅」の罠を紹介。さらに、東京学芸大学への行き方でも混乱が生じると解説する。東急東横線の「学芸大学駅」には既に大学のキャンパスはなく、実際の最寄り駅はJR中央線の「武蔵小金井駅」（東京都小金井市）となる。しかしここにも罠があり、同じJR線で単に「小金井駅」へ向かうと栃木県に到着してしまうのだ。平成氏によると、栃木県の小金井駅は1893年開業と歴史が長く、武蔵小金井駅よりも圧倒的に古いという。他にも、過去にアイドルが間違えたことで話題となった「青梅駅」と「青海駅」の紛らわしさにも言及した。



同じ駅名でも場所が100km離れているなど、関東の複雑な鉄道網には絶望のトラップが潜んでいる。駅名の歴史的背景を理解し、事前の行き先確認を怠らないことが、混乱を避けるための防衛策であると結論付けた。