この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

通天閣（大阪市浪速区）で6月19日、鳥取県関西本部が展望台に鎮座する幸運の神様・ビリケンさんに鳥取県産すいかを奉納した。

当日は、鳥取すいか大使の片山幸太郎さんや鳥取県のPRキャラクター「トリピー」らが参加し、関西圏で出荷が始まった鳥取すいかの販売促進を祈願した。

片山さんは「幸運の神様・ビリケンさんのご利益で鳥取県がますます発展し、『すいか』の名産地としてさらに広く知られるよう願いを込めて奉納させていただいた」と話した。さらに、「鳥取の『すいか』は甘く、シャリシャリとした爽やかな食感が魅力です。この暑い夏を鳥取の『すいか』で乗り切ってください」と呼びかけた。

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