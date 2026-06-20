サイ・ヤング賞争いは「厳しくなりそうだ」　大谷翔平の現状に米司会者らが見解　ド軍を酷評「4失点まで放置するなんて」

大谷が目標の一つに掲げるサイ・ヤング賞の獲得には、高いハードルがありそうだ(C)Getty Images

辛辣な意見も少なくない。

現地時間6月17日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地でのレイズ戦に先発登板し、6回7安打4失点、5奪三振、2四死球と力投。味方打線の援護に恵まれ、5登板ぶりの投手専念で今季7勝目（2敗）を手にしたが、この投球内容には、一部の米司会者からシビアな見方が示されている。

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この日、4回まで無失点投球を続けていた大谷だが、5回先頭で四球を与えると、3連打を含む5被安打の猛攻に遭い、ドジャース移籍後ワーストの1イニング4失点。今季ワーストの自責4で防御率は1.47に跳ね上がり、有力候補の一人とされていたサイ・ヤング賞争いから一歩後退する形となった。

MLB専門局『MLB Network』の番組「MLB Now」では、司会を務めるブライアン・ケニー氏が手厳しい反応。「（サイ・ヤング賞は）厳しくなりそうだ」と話し始め、「ドジャースのせいだ。4失点まで放置するなんて」と7回途中4失点に終わった10日の敵地パイレーツ戦を振り返っている。