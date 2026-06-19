対人関係での自己犠牲は「1億%親が原因」だった。奴隷思考からのセルフ解毒法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

毒親問題専門カウンセラーの木村裕子が、「【警告】その優しさは"自己犠牲"。職場や友人関係で断れない…。毒親育ちが陥る対人関係の罠。」を公開した。

動画では、頼まれ事を断れずに都合よく使われてしまう人の心理的背景と、その原因である「毒親」の影響について解説し、「断れないのは自分の性格ではなく、1億%親が原因である」と結論づけている。



木村氏はまず、視聴者からの「残業を押し付けられたり、友人の愚痴を何時間も聞いてしまったりして、断ると嫌われそうで怖い」という相談を紹介。親から「いい子でいなさい」と言われ続けた影響ではないかと悩む相談者に対し、木村氏は「『いい子でいなさい』は、親にとって『都合のいい子でいなさい』という意味だ」と指摘する。



動画の大きな特徴は、この「断れない大人」になるプロセスを「地獄のカラクリ」として論理的に解説している点だ。毒親は、自分の言うことを聞けば愛を与え、逆らえば機嫌を損ねる。そのため子供は「相手を優先すれば安全でいられる」と学習し、これが大人になっても「支配の呪文」として残り続けるのだという。木村氏は、この状態を「天然仕込みの奴隷思考」と表現し、「優しい」と「自己犠牲」は全く異なると強調した。



さらに、断って離れていく人は「都合のいいあなた」が好きだっただけであり、本当の友人は「No」と言っても嫌うことはないと断言。自分の本音を伝えた方が、かえって深い関係を築けると語った。



動画の終盤では、この呪縛から抜け出すための「セルフ解毒」のワークを紹介。自分が引き受けた事柄と、その時の「嫌だったのに引き受けた本音」をノートに書き出すことで、自分の行動が優しさなのか自己犠牲なのかを客観視できると説明している。「自己犠牲にはメリットがない」と理解することが、自分を守るための第一歩であると締めくくった。