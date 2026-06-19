カーボベルデGKヴォジーニャのインスタグラムフォロワーが1400万人に到達

北中米ワールドカップ（W杯）で初出場を果たしたカーボベルデは、現地時間6月15日に行われた初戦のスペイン代表戦で0-0の引き分けに持ち込み、W杯初の勝ち点を獲得した。

マン・オブ・ザ・マッチの活躍を見せたGKヴォジーニャ（ASトレンチーン／セルビア）のインスタグラムがフォロワー1000万人を突破した。

カーボベルデはW杯の初戦で優勝候補のスペインと対戦。終始スペインがボールを握る試合展開になったが、カーボベルデはヴォジーニャを中心に硬い守備で応戦した。ヴォジーニャは好セーブを連発し、最終的に7本のセーブを記録し、この試合のMOTMに選出。試合後には涙を流した姿が世界中に拡散されていた。

試合後、ヴォジーニャのインスタグラムのフォロワーが急増。試合前に約5万人だったフォロワーが、試合後すぐに100万人を超えた。スペイン戦から一夜明けるとフォロワーは1000万人に到達し、19日には1400万人にまで達している。この数字はロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（1078万人）を超える数字だ。

W杯の持つ影響力を感じさせる出来事に、SNSでは「サッカーは人生を変える」「次の試合が待ち切れない」「偉大なGK」などの声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）