斧を持っていた男「拳銃で撃ってもらおうと思った」

鹿児島県薩摩川内市で19日未明、斧を持って交番の敷地内にいた22歳の男が現行犯逮捕されました。

男は「拳銃で撃ってもらおうと思った」と供述しているということです。

「斧を持ってうろうろしている男がいる」自ら交番の電話を使って通報

銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは、薩摩川内市青山町の無職の男(22)です。

薩摩川内警察署によりますと、男は19日午前0時半すぎ、薩摩川内市の隈之城交番で、「斧を持ってうろうろしている人がいる」と、交番にある外付けの電話を使って自ら連絡しました。

警察 官が駆け付けると

当時、交番の警察官はパトロール中でいませんでした。

警察官が駆けつけたところ、刃渡りおよそ11センチの斧を持った男が交番の敷地内にいたため、その場で現行犯逮捕しました。

男の供述は？

警察の調べに対し、男は「刃物を持って警察官がいる交番に行き、拳銃で撃ってもらおうと思った」と供述し、容疑を認めているということです。

警察は詳しい動機などを調べています。

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