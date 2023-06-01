チェコはGS第２節で南アフリカと対戦。１−１のドローに終わった。(C)Getty Images

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　チェコ代表にとって悔しいドローとなった。

　現地６月18日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ（A組）第２節で、チェコは南アフリカ代表と対戦し、１−１で引き分けた。

　第２節最初の試合となった一戦は、初戦で黒星を喫したチーム同士の一戦に。韓国に１−２で敗れたチェコにとって、勝点３は是が非でも欲しい状況。立ち上がりの６分、アレクサンドル・ソイカの縦パスに抜け出したミハル・サディーレクが冷静に流し込み、幸先よく先制した。

　しかし、その後は追加点を奪えず。すると81分、パベル・シュルツがペナルティエリア内でハンドを取られ、PKを献上。これをテボホ・モコエナに決められ、終盤に追いつかれた。
 
　母国メディアも落胆を隠せない。チェコメディア『Lidovky.cz』は、「チェコ代表は、ワールドカップの２試合目でも勝利を挙げることができなかった」と嘆き、「グループAの順位表で代表チームは勝点１にとどまり、決勝トーナメント進出の望みは大きく遠のいた」と厳しく伝えた。

　また、『iSport』も「挫折、失望、そして敗退目前」とショッキングな言葉を並べ、「チェコメキシコ戦で勝利しなければならない」と強調。「１−１という結果は、それほど厳しいものではなく、むしろ妥当なものだ」としながらも、「決勝トーナメント進出を果たすためには、開催国チームに勝利しなければならない」と危機感を示した。

　さらに同メディアは、「現時点では、この大会において勝利が実現する兆しは全く見られない……」と悲観的な見解も掲載。２試合を終えて未勝利のチェコは、24日に決勝T進出をかけて開催国メキシコと対戦する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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