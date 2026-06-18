SNSで一躍時の人となった人物が自身の総資産を明かすとともに、“バズり”の威力を語って共演者を驚かせる場面があった。

【映像】SNSで大バズした本人の“ダディダディダンス”

6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送された。今シーズンから導入されたのが、挑戦者の夢を応援する「ギフティングステージ」。資産家たちが自らの資産を売って応援金として贈与することができるシステムで、5人の資産家たちが集結した。

そのうちの1人として登場したのが、会員制バー「ダディ東京」オーナーの西山ダディダディ氏だ。一躍時の人となった代名詞「ダディダディダンス」は、SNSの総再生回数がなんと6億回超え（関連動画含む）。今回資産として、高級腕時計やシャンパンケース、マンションの権利書などを持ち込んだ。

番組初登場にあたり、MCの小島瑠璃子から「総資産はおよそ5億円」と紹介されると、西山氏は「1年半前はこんな所に座れるような感じではなかった。SNSってすごい」と語る。

それを受け、平成ノブシコブシ・吉村崇が「“ダディ”の一撃で！？」と驚くと、西山氏は「もうざっくり言います、一撃ッス」と潔く告白。吉村と小島は「マジで！？」とお口あんぐりで、SNSがもたらした桁違いの影響力を見せつけていた。