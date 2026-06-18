女優の森川葵が31歳となった誕生日の6月17日、Instagramを更新。《HAPPY BIRTHDAY TO ME!》と、ひとこと添えられた投稿写真には、ケーキを目の前にした森川と、俳優の野村周平が写っていた。投稿には

《周平さんとはドラマ「35歳の高校生」ぶりなのでなんと13年ぶり。あの頃は学生役だったけど、大人になりましたね。でも話してるとお互いまだまだガキな部分も見えてきます。笑 二人ともこの7月#ガス人間 #マイフィクション @drama_myfiction に出演しますので、どちらもよろしくお願いします！》

とつづられていた。

「森川さんは、7月2日より配信されるNetflixシリーズ『ガス人間』と、7月5日放送開始の連続ドラマ『マイ・フィクション』（テレビ朝日系）の2本に出演します。

『ガス人間』では、元地下アイドルのミミ役、そして『マイ・フィクション』では、予備校で働きながら6歳の息子を育てるシングルマザー・二宮由梨役を演じます。両作ともメインキャストでありながら、その役柄はまったく違ったもの。森川さんの演技の幅を感じさせます」（スポーツ紙記者）

森川は、ファッション雑誌『Seventeen』の専属モデルオーディション「ミスセブンティーン2010」のグランプリに選ばれ、芸能活動を開始。

「話題となったのは、菅田将暉さんとの共演映画『チョコリエッタ』（2015年）でしょう。孤独で不安定な女子高生役を演じるにあたり、モデル時代からトレードマークだった長い髪の毛をベリーショートにして挑み、情緒不安定な少女の複雑な内面をみごとに演じたと、業界関係者からも好評でした。

また、プライベートでは2024年8月、『文春オンライン』で人気アイドルグループ『SixTONES』の森本慎太郎さんとの交際が報じられています。2026年には2人について、『東京スポーツ』が交際は順調で結婚も視野に入れていると伝えています。

それでも仕事のオファーは絶えず、公私ともに絶好調な女優のひとりといえるでしょう」（芸能担当記者）

5月には、テレビ番組での“激やせぶり”に心配の声が寄せられていた森川。体調にも気をつけて、活躍を続けてほしいものだ。