定年後も人に好かれる人にはどんな特徴があるか。漫画家の弘兼憲史さんは「前の肩書きにしがみつく人は、周囲から敬遠される。60代からは謙虚さ、見た目の若さ、家族への思いやりが大切だ」という――。（第2回）

※本稿は、弘兼憲史『「まだ働かなきゃダメなんですか？」60歳からでもバリバリできる仕事力』（主婦と生活社）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／O2O Creative ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／O2O Creative

■偉い人ほど「ありがとう」を忘れない

「実るほど頭を垂れる稲穂かな」は、僕の座右の銘です。僕がこのことわざを意識するようになったのは30〜40代の頃、名門ゴルフ場でゴルフをするときに一緒に行った大企業の社長さんの行動を見てからです。

その社長さんはとても偉い方なのに、キャディさんに敬語を使っていました。「ありがとうございます」と言ってお礼もきちんとされていました。それを見たときに、簡単なことですが、「偉くなった人はこうなるんだ」と衝撃を受けました。

後日、ファミリーレストランで見かけた年配の人が、ものすごく偉そうに「水をくれ！」とスタッフの方に命令をしていました。おそらく、大企業の社長さんはファミリーレストランで水をもらっても「お水を持ってきてくれてありがとう」と言うと思うのです。

このような場面に触れて、しみじみと「実るほど頭を垂れる稲穂かな」と思いました。偉い人であればあるほど、謙虚な姿勢と出会ったときのギャップを感じさせます。

「一見怖そうなのに偉そうにしていない。なんて腰が低いんだ」

このようにますます株が上がり、評判も広がることでしょう。

『会長 島耕作』に出てくる三舞代議士は、高圧的な態度をとって顰蹙(ひんしゅく)を買いました。そのおかげでうまくいくはずだったプロジェクトも頓挫(とんざ)してしまいました。高圧的な態度は損をするし、謙虚な振る舞いには得しかありません。あなたも人生において得をしたいと思いませんか。

そして定年後に絶対してはいけないのは、前の肩書を語ることです。

■「元」と「前」はみっともない

以前、名刺をいただいたことがあったのですが、その名刺に元○○と書いていました。その肩書から離れても同じように呼ばれたいと思っているところに、何ともいえない「哀れ」を感じました。肩書がなくても自分を誇って紹介できる人物に人は惹かれます。

田舎暮らしに憧れて定年退職後に移住し、失敗した人の多くは前の肩書をひけらかし、都会との違いを「これだからダメなんだ」と地元住民の方に言っていることが原因だそうです。今まで大企業に勤めていようが、素晴らしい役職であろうが、その土地で住むことに関しては初心者です。「学ばせていただいています。いろいろと教えてください」という気持ちでいないといけないのです。

60代はいわば「第二の青春」です。肩書という古くさいしがらみこそ、あなたにふさわしくありません。ぜひ前を向いていこうではありませんか。

肩書が欲しいなら、新しい肩書をつくりましょう。

「元」「前」はみっともないことです。なぜなら今が一番ではないから、そう呼ばれるし、自分も前がよかったと思っているということだからです。

写真＝iStock.com／koumaru ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／koumaru

■同窓会で老けてみえる人、若く見える人の違い

同窓会などで久しぶりに同級生に会ったときに、実年齢より10歳以上老けて見える人と、逆に10歳以上若く見える人がいます。

年をとればとるほど男性は女性より、見た目の落差が大きいといわれます。その差は清潔感や肌のきれいさ、毛量、筋肉量、姿勢などさまざまな要因があります。毛量はどうしようもないのですが、清潔感や身だしなみ、姿勢などは今から気をつければすぐに見た目が変わってきます。

最もわかりやすいのはファッションです。

と書きながら僕はこだわりがないので、外出用はシンプルなスーツを銀座のお店に行ってオーダーで買い求めます。サイズを測って作ってもらうので、着心地もよく動きやすいです。流行は追わず、トラディショナルなスタイルのものをあつらえています。

最近はオーダーでも、リーズナブルな価格帯のものがありますので、一度トライしてみてもいいのではないでしょうか。

柄ものより無地のほうが上品で、色は黒やダークネイビーだとおしゃれに見えます。

ベージュやグレーのぼんやりした色は老けて見えることもありますので、自分に合うかお店で見立ててもらうといいでしょう。もし、その色が気に入った場合は、ネクタイやポケットチーフなど、どこかにポイントを入れるといいと思います。

■着やすければユニクロで十分

体形に合わない服はおしゃれに見えません。僕もそうですが、年を重ねるとお腹まわりが気になる人が多いと思います。ピチッとしたスーツだとそれが目立つので気をつけてください。全身が映る鏡を見て、自分のシルエットに合うかどうかを必ず確認しながら服を買ってください。適当に選んだ服は、さらに老けて見えます。

そして、変に若づくりをするのはナンセンスです。短いものやダボッとしたボトムスは「イタい人」に見られるかもしれません。

僕の日々のコーディネートは着やすさを重視しています。よく着ているのがユニクロのカシミヤのセーターで、軽いし暖かいので重宝しています。下着やシャツもユニクロを愛用しています。着心地がいいし、安いので気楽に着られます。

アウターですが、ジャンパーは着こなしによって老けて見えることもあります。

ですから、僕はジャケットにしています。ジャケットは体のシルエットもきれいに見せてくれて若々しくおしゃれに見えます。

ちなみに僕が行くゴルフ場はジャケットに革靴でないと入ることができません。そのゴルフ場だけでなく、ジャケットに革靴は、きちんとしている感じが出るので、どんな場所に行くときでも間違いありません。

写真＝iStock.com／carterdayne ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／carterdayne

■清潔感は「におい」で決まる

自分はファッションセンスが今イチだと思っている人は、見た目がきれいな服を着るというのもいいと思います。しわだらけで、汚れている服はNG。クリーニングに出したり、洗濯した後はアイロンをかけるなど服を大事にしましょう。

忘れがちですが、においも気にしましょう。

40代以降になると、男性も女性も加齢臭がしてきます。香水でごまかす人もいますが、余計ににおいます。男性はシャワーで済ますという人も多いのですが、できればバスタブにお湯をためてしっかり浸かるほうがいいでしょう。

頭皮や首の後ろ、ワキや足の裏、背中などは洗い残しが出やすい場所なのでしっかり洗いましょう。においが気になる人は湯船にミョウバンを入れて浸かるのもおすすめです。フケが多い人はシャンプーなどにも気をつけましょう。

そして、ストレスが多い生活や肉料理、においが強いものをたくさん食べるのも悪臭の原因になります。しっかり睡眠をとって、魚や野菜なども積極的に摂るといいでしょう。

■「期日を守る人」は仕事が途切れない

同い年でも老けて見える人と若く見える人の、どちらに仕事を頼みやすいでしょうか。やはり元気ではつらつとしたイメージの、見た目が若い人のほうではないでしょうか。人は見た目で90％を判断されるといいます。服装や清潔感など、若い頃よりさらに気をつけなければいけません。

期日を守り続けるというのは大変です。時には事故や病気などで、自分が意図していないのに約束に間に合わないことがあるかもしれません。僕はそんな不測の事態に備えて、1〜2カ月分の仕事を前倒しで進めています。

もちろん、早くやるからといって手を抜くわけではありません。1日の予定をきっちり整理し、効率的に仕事をしているだけです。そして、期日に間に合ったらこれをしようという楽しみを用意しておきます。

終わらなければできないのですから、とにかく必死に頑張ります。こうして捻出した時間で、ゴルフなどの遊びを本気で楽しむのです。皆さんも定年後は会社に勤めていたときより、自分を律しないといけません。会社にいるときは仲間がいて期日が守られていきます。起業をする場合、僕と同じように1人でやらなければいけません。

年を重ねるとどうしても動作が遅くなってしまいますし、自分だけだとどうしてもダラダラしてしまいます。それを防ぐために、年間スケジュールを立てることをおすすめします。

スケジュールを立てるときにまず初めにするのがゴールを明確にすること。漠然としたものでは1年間はあっという間に過ぎてしまいます。

写真＝iStock.com／SetsukoN ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／SetsukoN

■「老後の夢」は必ず家族の確認を取るべき

例えば店の開業を目標にするのであれば、食品衛生責任者の資格を取る、飲食店営業許可を申請する、防火責任者の資格を取る、○月○日にオープンするなどのできるだけ具体的な目標を設定します。

デザインなどクリエイティブな仕事で独立した方は、締め切りより早めの設定をするだけでなく、早めに依頼をもらった場合は、期日がまだあるから後でやろうと思うのではなく、自分ができる早さの限界を考えて締め切りを設定し、どんどん先に進めましょう。

定年後の暮らしについては、妻や子どもたちの理解と協力が不可欠です。特に自宅を事務所や店として使用したいと思っている場合は、生活する場所との区別についてじっくり話し合いましょう。

■夫婦円満の秘訣は「一緒にいない」

よくある揉めごととしては、田舎暮らしをしたいといって移住先を勝手に見つけてきて大ゲンカになるパターンです。相談されることもなく、退職金や貯金を使って家を購入したことに激怒した妻は緑色の紙を渡す……。

弘兼憲史『「まだ働かなきゃダメなんですか？」60歳からでもバリバリできる仕事力』（主婦と生活社）

「言えばわかってくれるはず」という一方的な思い込みは、熟年夫婦であっても禁物です。特に退職金などの老後の資金を何の相談もなしに使うことは、信頼関係が一瞬でガラガラと崩れていきます。夢を語る前に、現実のすり合わせをすることが必要です。

そして何といっても、日中はずっと別々の時間を過ごしていたわけですから、できればその暮らしが続けられるようなライフスタイルがベストです。

定年後、いつも同じ空間にいるとお互いに疲れます。自宅で仕事をするにしても、できるだけお互いが1人でいる時間をつくりましょう。妻の生活のペースを乱したり、やることにいちいち口をはさんだりすることは厳禁です。

コロナ禍のステイホームで離婚率が減ったにもかかわらず、離婚の相談件数が増えたと聞きます。

「ステイホームでずっと顔を突き合わせていたら、お互いの嫌なところが見えてきて我慢ができなくなった」といった例が多かったようです。これは将来、定年後に起こる未来が前倒しに起きていたということになるのではないでしょうか。

ある人は、掃除や片づけなど普段なら見過ごしていたことを、毎日家にいる夫が細かく言うようになってきて、鬱陶(うっとう)しくなってきたそうです。それに追い打ちをかけるように、三食ご飯を作ることを当たり前に要求する夫のことが心底嫌になり、ふと「ひょっとして定年後もこんな感じかも……」と、ぞっとして離婚を切り出したそうです。

ですから冗談みたいな話ですが、「なるべく一緒にいないこと。定年前と同じような生活スタイル」が夫婦円満の秘訣だと思います。

最後まで一緒にいるのですから、相手に思いやりの心を持つのは当然といえば当然ではないでしょうか。

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弘兼 憲史（ひろかね・けんし）

漫画家

1947年、山口県生まれ。早稲田大学法学部卒業後、松下電器産業（現・パナソニック）に入社。74年に漫画家デビュー。作品に『人間交差点』『課長 島耕作』『黄昏流星群』など。島耕作シリーズは「モーニング」にて現在『会長 島耕作』として連載中。2007年紫綬褒章を受章。

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（漫画家 弘兼 憲史）