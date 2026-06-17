時計じかけのマリッジ最終回、婚活ビギナー３人の決断は？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月16日（火）にABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』最終回となる第８話を放送した。
本作は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女３人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった仕事もプライベートも充実してきた３人が年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい１人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄。
ついに30日間の婚活プログラムが終了し、運命の“結婚式”を迎えた最終回では、祭壇に立つ直前までのリアルな葛藤と究極の決断を下す姿が描かれた。
現役アナウンサーのゆかと年収4000万円のハイスぺ経営者・キョウスケのデートに、キョウスケの親友である料理人のこめおが登場。ゆかが「（キョウスケは）友だちといる時はどういうキャラクター？」と尋ねると、こめおから「酔っ払うとマジでハッピー野郎になるんですよ」「人の誕生日会とか、楽しくなって脱ぎますね」とキョウスケの衝撃の酒癖が暴露。これを聞いたゆかはその後の個別インタビューで「１番嫌だなっていう……」「過去にお付き合いしてた方が不特定多数が集まる誕生日会とかに行って、嫌な思いをした経験があったので」とショックを隠しきれず。結婚式直前で順調に絆を深めてきたかに見えた２人の間に暗雲が。ゆかが語った、過去の恋愛から感じた違和感とは？
一方、年収3000万円のハイスぺ経営者・ヒロキと34歳美人経営者・あやかのデートには、あやかの友人として人気婚活番組への出演経験を持つ実業家・黄皓、タレント・休井美郷、鍼灸師・藤原望未の３名が登場。友人たちから「お互いの第一印象と今の印象は？」と問われたヒロキは、「最初の印象はおしとやか系かと思った。今はぶっ飛んでるって感じてますね」と本音を漏らす。さらにヒロキが、あやかの「相手を試すような行動」「壁にぶつかった時に“他の人を見る”という選択をとる姿勢」に不信感を抱いていることを語ると、黄皓は「出会って間もない２人が“結婚”とかに向き合う時、『相手は本当に自分を好きなのかな？』って常に不安がよぎる」「（あやかの行動は）『私のこと好きなんだよ』っていうのを節々から感じたくてやってるだけ。『この人は私が好きなんだ』って分かれば、そんなことする必要がなくなる」とあやかの心情を代弁。休井も「仕事に対してはすごい真面目だし、友達に対しても優しい。すごくいい子」と優しくフォローするなど、あやかの婚活を応援した。
さらに黄皓と男性２人きりになったヒロキが「正直めちゃくちゃ悩んでる」「信用を失ったことで、好きかどうかもわからなくなってる」と苦しい胸の内を吐露する場面も。これに対し黄皓は「最後の１週間って、毎日気持ちが違う」「『この人しかいない』って思ってた人が、ちょっとしたことで『この子なのかもしれない』とか」と自身の婚活番組出演時の思いを回顧。そして、「最後の数日間って半端じゃない気持ちの動きがある」「奇跡は起きないかもしれない。でも、起きるかもしれない」と悩めるヒロキの背中を押すアドバイスを送った。
また、新たな相手、起業家・シンペイとデートを重ねた27歳人気モデルのなつえは、結婚式当日にデコルテあらわな純白のウエディングドレス姿で母親とオンライン通話を行う。美しいドレス姿を見た母親から「なっちゃんは我慢してきたから。あまり発言できなかったやんか」「なっちゃんのことをちゃんと見てくれる人。なっちゃんがその人のこともちゃんと見ないといけない」と娘に対する愛情深い言葉をかけられたなつえは、思わず涙。「なっちゃんの幸せと笑顔が１番大切」と母親に背中を押されたなつえは「みんなお互い笑顔でおれたらいいよな」と自らの幸せと向き合い、運命の祭壇へと歩みを進めた。
婚活に向き合ってきた女性３人が純白のウエディングドレスに身を包み、ついに最後の決断の時を迎えた『時計じかけのマリッジ』最終回。30日間の婚活の末、彼女たちが選んだ未来とは……。本編は無料で見逃し視聴が可能。
なお、「ABEMAプレミアム」では、あやか、ゆか、なつえの“その後”や、恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸氏による“婚活反省会”といった『時計じかけのマリッジ』スペシャルコンテンツを順次配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
本作は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女３人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった仕事もプライベートも充実してきた３人が年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい１人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄。
現役アナウンサーのゆかと年収4000万円のハイスぺ経営者・キョウスケのデートに、キョウスケの親友である料理人のこめおが登場。ゆかが「（キョウスケは）友だちといる時はどういうキャラクター？」と尋ねると、こめおから「酔っ払うとマジでハッピー野郎になるんですよ」「人の誕生日会とか、楽しくなって脱ぎますね」とキョウスケの衝撃の酒癖が暴露。これを聞いたゆかはその後の個別インタビューで「１番嫌だなっていう……」「過去にお付き合いしてた方が不特定多数が集まる誕生日会とかに行って、嫌な思いをした経験があったので」とショックを隠しきれず。結婚式直前で順調に絆を深めてきたかに見えた２人の間に暗雲が。ゆかが語った、過去の恋愛から感じた違和感とは？
一方、年収3000万円のハイスぺ経営者・ヒロキと34歳美人経営者・あやかのデートには、あやかの友人として人気婚活番組への出演経験を持つ実業家・黄皓、タレント・休井美郷、鍼灸師・藤原望未の３名が登場。友人たちから「お互いの第一印象と今の印象は？」と問われたヒロキは、「最初の印象はおしとやか系かと思った。今はぶっ飛んでるって感じてますね」と本音を漏らす。さらにヒロキが、あやかの「相手を試すような行動」「壁にぶつかった時に“他の人を見る”という選択をとる姿勢」に不信感を抱いていることを語ると、黄皓は「出会って間もない２人が“結婚”とかに向き合う時、『相手は本当に自分を好きなのかな？』って常に不安がよぎる」「（あやかの行動は）『私のこと好きなんだよ』っていうのを節々から感じたくてやってるだけ。『この人は私が好きなんだ』って分かれば、そんなことする必要がなくなる」とあやかの心情を代弁。休井も「仕事に対してはすごい真面目だし、友達に対しても優しい。すごくいい子」と優しくフォローするなど、あやかの婚活を応援した。
さらに黄皓と男性２人きりになったヒロキが「正直めちゃくちゃ悩んでる」「信用を失ったことで、好きかどうかもわからなくなってる」と苦しい胸の内を吐露する場面も。これに対し黄皓は「最後の１週間って、毎日気持ちが違う」「『この人しかいない』って思ってた人が、ちょっとしたことで『この子なのかもしれない』とか」と自身の婚活番組出演時の思いを回顧。そして、「最後の数日間って半端じゃない気持ちの動きがある」「奇跡は起きないかもしれない。でも、起きるかもしれない」と悩めるヒロキの背中を押すアドバイスを送った。
また、新たな相手、起業家・シンペイとデートを重ねた27歳人気モデルのなつえは、結婚式当日にデコルテあらわな純白のウエディングドレス姿で母親とオンライン通話を行う。美しいドレス姿を見た母親から「なっちゃんは我慢してきたから。あまり発言できなかったやんか」「なっちゃんのことをちゃんと見てくれる人。なっちゃんがその人のこともちゃんと見ないといけない」と娘に対する愛情深い言葉をかけられたなつえは、思わず涙。「なっちゃんの幸せと笑顔が１番大切」と母親に背中を押されたなつえは「みんなお互い笑顔でおれたらいいよな」と自らの幸せと向き合い、運命の祭壇へと歩みを進めた。
婚活に向き合ってきた女性３人が純白のウエディングドレスに身を包み、ついに最後の決断の時を迎えた『時計じかけのマリッジ』最終回。30日間の婚活の末、彼女たちが選んだ未来とは……。本編は無料で見逃し視聴が可能。
なお、「ABEMAプレミアム」では、あやか、ゆか、なつえの“その後”や、恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸氏による“婚活反省会”といった『時計じかけのマリッジ』スペシャルコンテンツを順次配信中。
（C）AbemaTV, Inc.