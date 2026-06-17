FIRE PROOF ポーチ TYPE II

株式会社ユーエヌは、バッテリーの発火事故の被害を抑える「FIRE PROOF ポーチ」を6月22日（月）に発売する。

カメラ専用のリチウムイオン充電池などの収納に便利なポーチ。素材に難燃生地の3層構造を採用することで、モバイルバッテリーに代表される発火事故において、万が一の被害を最小限に抑えることができるという。

発火時の炎の噴出や破片の飛散を内部で食い止めると同時に、酸素供給を制限して燃焼拡大を抑制する。

ただし内部からの爆発的な発火など、激しい火災を完全に抑え込むことはできないとしている。また、内側の生地や耐火コーティングが傷つくと本来の性能が低下する原因となるため、カッターやハサミなど鋭利なものの収納は推奨されていない。

サコッシュタイプで薄手の「FIRE PROOF ポーチ TYPE I」（UNX-1822）と、50mmの厚みを持たせた「FIRE PROOF ポーチ TYPE II」（UNX-1823）をラインアップする。

FIRE PROOF ポーチ TYPE IFIRE PROOF ポーチ TYPE II素材：シリコーン、難燃性ガラス繊維布、難燃フェルト状炭素繊維 耐熱温度：1,200℃ 外形寸法：約220×140×10mm（TYPE I）、約190×120×50mm（TYPE II） 重量：約105g（TYPE I）、約163g（TYPE II） 実売価格：3,300円（TYPE I）、4,180円（TYPE II）