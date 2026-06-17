【蟹座】週間タロット占い《来週：2026年6月22日〜6月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月22日〜6月28日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月15日〜6月21日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では想いを誤解されるでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
焦りや急ぎすぎてしまうせいで、目先の良い結果を求めてしまいます、小手先の行動が多くなるでしょう。他の人にその考えがバレてしまいやすいです。仕事や公の場では計画性のない行動をとってしまいます。今後の信用に関わるので、中身はしっかりさせていきましょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
自分の思いが相手に上手く届かないです。相手に同じ方法でぶつけ続けてもさらに誤解されてしまうだけでしょう。被害妄想などを控えていくと良いです。シングルの方は、発想をプラスに転換する人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が穏やかで普通の日々を望んでいます。
｜時期｜
6月24日 関わる人が減る ／ 6月28日 大切なものに気付く
｜ラッキーアイテム｜
激辛料理
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞