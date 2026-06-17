お笑いコンビ・ハライチが１１日、ＴＢＳラジオ「ハライチのターン」で、澤部佑の子供が通う小学校の生徒の父が、岩井勇気の保険証を披露という奇跡の顚末（てんまつ）を語った。

澤部はある日の朝、学校から妻に電話があったのを横で聞いていた。すると妻が「はい、岩井さんの…」「主人おりますので聞いてみます」などと話しており、澤部は「学校のことで俺に聞く？１００％妻の方が知っているのに」とビックリ。

すると妻が「今、２年生の子供のパパさんから、岩井さんの保険証を拾ったらしいんだけど、どうなのかな、聞いて貰える？って」と澤部の子供が通う小学校の保護者が岩井の保険証を拾ったという驚きの連絡だったと説明。

澤部は「そんなことないって。そんなバカなことないよ。うちの子供の友達、この辺の落ちてたってこと？家も離れてるし、そんな訳ないし」と最初は否定するも念のため岩井に電話するも「こいつは出ない」と岩井が電話に出てくれなかったと嘆いた。

岩井は「携帯は見てたよ」と言い、完全な居留守だったと告白。「面倒臭いし、眠たいし。ロケでもしてんのかと鳴り止むまで（放置）」と言うと、澤部は「うわ、こいつ」と苦笑いだ。

仕方なくＬＩＮＥを入れたところ、すぐに返信がこない。「その間に新たな情報が。カードケースごと拾ったらしいと。クレジットカードとかも入っているらしいと。岩井も困ってると思ったら、返信があって『あ、落としたかも』って」とこの連絡で初めてカードケースを紛失していたことを知ったという。

澤部は「俺が受け取って『ぽかぽか』の朝に持っていけばいいかなって。俺が受け取っていくわと（岩井に）言ったら『すません〜』って。原文ママ。すいませんじゃない」と軽い返事が。

だがカードケースを拾ってくれたパパさんはそれを持ったまま職場に行っており、そこに行くと「ぽかぽか」に間に合わない。岩井も取りに行けないことから、結局、澤部の妻が受け取りにいくことになったという。

岩井は、離れた澤部の家の近くでカードケースが発見されたことに「前日の夜、飲んでいて、タクシーで帰ったときにそこで置き忘れて、次に乗った人が取って出たと思う。Ｓｕｉｃａ（スイカ）も入ってるけど５００円しか入ってない。使えないと思って落としたのか」などと推察。澤部は「コンビニの前に落ちてたらしいよ」と付け加えた。

結局、澤部の妻が、岩井の妻に届けることになり「今回の事件で、奥さん同士が（ＬＩＮＥで）繋がった」とも明かしていた。