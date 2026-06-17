【2026年 6/17〜7/1 の運勢】鏡リュウジの12星座占い

星からのエール｛6/17〜7/1｝

占星術家・鏡リュウジさんによる、12星座からのメッセージ。頑張るあなたの背中を、そっと押してくれますよ。

鏡リュウジ

心理占星術研究家、翻訳家。英国占星術協会会員、京都文教大学客員教授、東京アストロロジー・スクール代表講師。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。

蟹座 6/22〜7/22

魅力と評価が高まる好調期

絶好調の運勢！ 行く先々で大活躍する予感。この運を生かすには遠慮したり引っ込み思案にならないこと。何でも思い切って行動し、意見や提案もどんどん口に出していきましょう。対人面では力のある人が味方になってくれそう。相談事は有力者を頼って。また、今期は上質なものを身につけることで振る舞いも美しくなり、印象UPにもひと役買ってくれるはず。自分へのごほうびにちょっと高級なものを購入するのも、運招きになりそう。

対人運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

金 運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

健康運 ☆ ☆ ☆ ☆

愛情運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

★ラッキーヒント

ブラックペッパー ひまわり 牡羊座の人

そのほかの星座の運勢はこちら！

監修／鏡リュウジ 文／岡本純子 イラスト／清家正悟