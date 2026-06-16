ヨックモック（東京都千代田区）が、ヨックモック 東京駅一番街店限定で、新感覚の体験型デザート「クーシェ（COO-CHE）」を、6月19日から数量限定で販売します。

【画像】見た目が最強にかわいい… 「飲むシガール」クーシェのビジュアルをもっと見る！（5枚）

「クーシェ」は、同社の人気洋菓子「シガール」から着想を得て誕生した、まるで「飲むシガール」。くるっと巻いたラングドシャの中に、バニラ味のオリジナルシェイクを入れ、ホイップクリーム、クランブルクッキーを添えたドリンクです。カップを握ってラングドシャを割ると、サクサクとした食感となめらかなシェイクを一緒に味わえます。

シガールを思わせる見た目に加え、ヨックモックオリジナルバニラを使用するなど、ブランドらしさが随所に取り入れられています。ラングドシャ部分は「クーシェ」のために一つ一つ丁寧に手作りで仕上げられています。

「クーシェ」が販売されるヨックモック 東京駅一番街店では、「涼しく、楽しいヨックモック体験」をテーマにした期間限定ディスプレイを展開。海外のカフェやパーラーを思わせるデザインを取り入れ、東京の中心の“駅ナカ”でありながら、まるでリゾートを訪れたかのような気分が楽しめます。巨大「クーシェ」やフォトスポットが設置され、ヨックモックの新しいデザート体験ができる空間です。

同社は、「ヨックモック初となる、冷たいシェイクとサクサク食感のクッキーの出会いを、この機会にぜひお楽しみください」とコメントしています。

価格は780円（税込み）。毎日午前11時、午後2時、午後5時に販売されます。

