７９歳・ビートたけし、高級老人ホーム見学を告白…死生観も明かす「ぽっくり死にたいよ、そりゃ」
タレントのビートたけし（７９）が１４日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演し、高級老人ホーームを見学していたことを告白。自身の死生観も明かす一幕があった。
この日の番組では、超高齢者社会となる中、住居の貸し渋りが起こるなど高齢者の住居問題が数多く起こっていることを特集。そんな番組の最後で「老人ホームを、この間、ちょっと見に行ったんだけど、本当、カネが高いんだよね」と話し出した、たけし。
「高級老人ホームって言われるところでも一つの村社会というか。そこを牛耳るヤツがいるの。食事とか遊びとか全部、派閥ができちゃってるの。イヤだな〜と思って」と続けたところで共演のお笑いタレント・パックンことパトリック・ハーランが「たけしさんはどうされるんですか？ （人生の）最後の最後は」と率直に聞くと「まあ、のたれ死にだと思ってたんだけど」と苦笑。「でも、のたれ死にさせてくれないじゃない？」と続けたところで共演のエッセイスト・阿川佐和子さんが「のたれ死にも難しいですよ」と言うと、「死ぬ準備っていうのはあるのよ。迷惑かけたくないし、（理想は）ぽっくりなんだけど…。ぽっくり寺ってのがあるんだけど、みんなが拝む理由がよく分かった。ぽっくり死にたいよ、そりゃ」と正直な思いを口にしていた。