スガキヤ、20年ぶり関東出店へ 今秋のオープン予定を発表
「スガキヤ」は15日、公式Xにて20年ぶりに関東に出店することを発表した。
【画像】「横浜かな？」20年ぶり関東出店へ…公開されたイメージ画像
「関東の皆さまお待たせしました 皆さまからたくさんのご要望をいただき今秋 スガキヤは20年ぶりに関東にオープンします #スガキヤ関東出店」と、横浜・みなとみらい地区をイメージさせるイラストとともに投稿。
フォロワーからは「イラストの感じだと横浜かな？」「うれしい!!楽しみに続報待ちます。行きやすい場所ならいいな…」「北陸にもカムバック！」「静岡東部(沼津三島らへん)にも再出店してほしいんごーーー!!!」「嬉しすぎる！はよはよ！」「関東出店めっちゃ嬉しいです♪」「京都ももっと増やして…」など、さまざまな声が寄せられている。
【画像】「横浜かな？」20年ぶり関東出店へ…公開されたイメージ画像
「関東の皆さまお待たせしました 皆さまからたくさんのご要望をいただき今秋 スガキヤは20年ぶりに関東にオープンします #スガキヤ関東出店」と、横浜・みなとみらい地区をイメージさせるイラストとともに投稿。
フォロワーからは「イラストの感じだと横浜かな？」「うれしい!!楽しみに続報待ちます。行きやすい場所ならいいな…」「北陸にもカムバック！」「静岡東部(沼津三島らへん)にも再出店してほしいんごーーー!!!」「嬉しすぎる！はよはよ！」「関東出店めっちゃ嬉しいです♪」「京都ももっと増やして…」など、さまざまな声が寄せられている。