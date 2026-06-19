サウナもスポーツも快適に過ごせる予感。 体毛ケア未経験のアラサー男性がパナソニックの「ラムダッシュ ボディトリマー」を試してみた

夏が近づくと、なんとなく憂鬱になることがある。ジムやサウナが趣味で肌を見せる機会は多いし、ハーフパンツも履く。日頃から清潔感は意識しているつもりで、基礎化粧品も使う。でも「体毛ケア」にはちゃんと向き合ったことが一度もなかった気がする。必要性を感じながらも、なんとなく後回しにしてきた。そんなアラサー編集者のもとに、 パナソニック の新型ラムダッシュ ボディトリマー「ER-GK9A」が届いた。このシリーズは2017年の1号機発売以来、累計出荷台数100万台（※1）を突破するほど人気だというが、果たして体毛ケア未経験の自分でも使いこなせるのか。ずっと後回しにしてきた体毛ケアに、いよいよ初めて向き合ってみることにした。

初めてのボディトリマー。やや緊張のVIO処理もスムーズ！

左脚が使用後、右脚が使用前。毛深いわけではないが比較するとスッキリ感が違う

まず脚（スネ）から試してみた。スイッチを入れると思ったより静かで、肌にするすると当てられる。「思ったより簡単」というのが最初の感想だった。かなりスムーズに、片脚の処理が終わった。腕やワキもひと通り試してみる。角度を変えるときも持ちかえる必要がなく、細かい部位にもすんなり当てられた。少し迷ったが、VIO（※2）にも挑戦。正直、一番ハードルが高かった部位だ。見えにくい場所だし、うまく処理できるかわからない。ただ、実際に使ってみると、その不安が二つの点で解消された。一つは刃の近くに搭載されたライトだ。影になりやすい部分をしっかり照らしてくれるので、「見えないから怖い」という感覚がかなりやわらいだ。

影になる部分をしっかり照らしてくれる「スキンビューLED」

もう一つは持ちやすさだ。本体がスリムで体に手や本体が当たりにくく、角度を変えながらでも自然に動かせる。複雑な部位でも持ちかえる必要がほとんどなかった。VIOをケアする際は2mmのアタッチメントの装着が必須だ。これにより肌から一定の距離が保たれるので、デリケートな部位でも安心して使える。「セルフでここまでできるのか」という小さな驚きがあった。

VIO処理の際は2mmのアタッチメントの装着が必須

全身の処理を終えてみて、まず気になったのは肌の状態だ。もともとかゆくなりやすい肌なのに、赤みもかゆみも出なかった。肌へのやさしさは、思っていた以上だった。鏡で仕上がりを確認すると、なんとなくすっきりしている。毛がなくなったことで肌が明るく見えて、それだけで清潔感が増した気がした。劇的な変化というわけではないが、それがちょうどいい。ツルツルにしたわけでも、そのままでもない、自分の好きな状態に整えられた、というのが、思いのほか気持ちよかった。

しっかり剃れて肌にやさしい。「ER-GK9A」のスペックは？

今回試したのは パナソニック のラムダッシュ ボディトリマー「ER-GK9A」。使ってみた満足感を裏付ける4つのポイントを紹介したい。

6月1日発売ER-GK9A（ブラック）

①「しっかり剃れる」と「肌にやさしい」2重構造

実際に使って一番実感したのが、「しっかり剃れる」と「肌にやさしい」の両立だ。刃はメンズシェーバーと同じ滋賀県の彦根工場で製造された日本製で、カット刃と肌に直接触れるガード刃の2重構造になっている。肌への負担を抑えながら最短約0.1mm（※3）まで剃ることができ、35mmのワイド刃とパワフルモーター（※4）で広範囲の毛を一度にまとめてカットできる。片脚の処理があっという間に終わったのも納得だ。

刃の部分を拡大した模型。2重構造で「しっかり剃れる」と「肌にやさしい」を両立

②スタイリッシュなフォルムとジェンダーニュートラルなカラー展開

新I字フォルムでコンパクトかつ軽量で、実際に手に取ると思っていたより軽い。ブラックとライトグレーのジェンダーニュートラルなカラー展開で、男性の洗面台は黒いアイテムが多くなりがちなので、明るい色が一つあるだけで印象が変わる。本体は自立設計なので、洗面台にそのまま立てて収納できるのも地味にうれしいポイント。

スタイリッシュなデザインかつ軽量で持ちやすい

明るめのライトグレーは、使用後の毛汚れが気になりそうに思えるが、IPX7基準の防水設計で丸ごと水洗いできるのでその点も心配不要だ。

丸ごと水洗いできるのでお手入れも楽々

③影になる部分をしっかり照らす「スキンビューLED」搭載

ER-GK9Aに搭載された「スキンビューLED」は、前述の体験レビューでも触れたが、使ってみて特に助かった機能だ。刃の近くからピンポイントで照らしてくれるので、VIOやワキなど影になりやすい部位でも毛を見逃しにくい。お風呂など照明が暗めの環境でも同様で、これ一つで使える場所の幅がぐっと広がる。

VIOなど影になりやすい部分の処理や暗めの照明下でも安心の「スキンビューLED」

④ツーブロックやヒゲにも対応。22段階調整可能なアタッチメント

直刃と2種類のアタッチメントを組み合わせることで、合計22段階の長さ調整が可能。0.5mm刻みで細かく設定できる。ツーブロックやヒゲのメンテナンスにも使えるので、体毛ケアだけでなく日常的なグルーミング全般をこの1台で済ませられるのがありがたい。また、1回の充電で約90分使用できるので、充電切れを気にせず使用できる。

3つのコームが付属。ツーブロックやヒゲのメンテナンスにも対応

なお、今回使用したのはスキンビューLED搭載の上位モデルだが、LEDなしのスタンダードモデル「ER-GK8A」もある。まず試してみたいという人には手に取りやすい選択肢だ。

調査結果から見えてきた「体毛ケアはごく普通の自分磨き」

左からER-GK9Aブラック、ライトグレー、ER-GK8A

言われてみれば、ハーフパンツや薄着コーデに体毛ケアまで含めた投稿を、SNSで目にする機会が確かに増えた気がする。体毛ケアはもはや一部の意識高い人だけのものではなく、ごく普通の自分磨きの一つになってきているようだ。

「ちゃんと手入れした」静かな満足感。今年の夏はいつもと違う

正直、最初は「身だしなみのため」という気持ちで始めた。でも実際にやってみると、それだけじゃない感覚があった。自分の体をちゃんと手入れした、という静かな満足感というか、誰かに見せるためじゃなく、自分が気持ちいいからやりたい。そう思えた。体毛ケアに正解はない。ツルツルにしたい人はそうすればいいし、適度に整えるだけでも十分だ。大事なのは、自分がどうしたいかを決められるということだと思う。サウナやジムで肌を出す機会が多い自分にとって、今年の夏は少し気持ちが違う。体毛ケアを「やらなければ」ではなく「やりたい」と思えたのは、思いのほか大きな変化だった。