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YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【どん二郎？】どん兵衛にハートチップルとラードをぶち込んでみた結果…」と題した動画を公開しました。国民的カップうどんの「どん兵衛」に、スナック菓子の「ハートチップル」とラードを加えるという、ジャンクで背徳感あふれるアレンジレシピに挑戦しています。



動画の冒頭、「『どん兵衛＋ニンニク』で思いついた」と語るめしコイズミは、ピリ辛ニンニク味のスナック菓子「ハートチップル」を取り出します。ハートチップルを「天かすみたいなもんでしょ」「どん兵衛に合わないはずがない」と豪語し、カップの中に約3/4袋分を山盛りに乗せていきます。



続いて、粉末スープをかけ、さらに「ラードで二郎っぽくなる？」と期待を込めてチューブのラードをたっぷりと絞り出します。その上から熱湯を注ぎ、強引にフタを閉めて「なんとなく、8分」待機します。



8分後、フタを開けると、ふやけたハートチップルから「めっちゃ、いい匂い」が漂います。しかし、麺をかき混ぜると「ラード入れすぎたっぽい…」と苦笑い。麺はヌルヌル、お揚げはテカテカと、想像以上の油分に圧倒される様子が映し出されます。仕上げにチューブニンニクと七味唐辛子を加え、いざ実食へ。



一口すすると、「おっ！？味はメチャ旨い！！」と驚きの声を上げます。しかし、その後すぐに「ただ…ラード多すぎ…」と反省の弁を述べ、「ちょっと、はしゃいだわ…」とこぼしました。



動画の最後では「ラードが適量ならかなり旨いと思います」と結論づけています。カロリーを気にせず、ガツンとしたパンチのある味を楽しみたい時に、分量に注意しながら試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・日清のどん兵衛 きつねうどん 1個

・ハートチップル 約3/4袋

・ラード 適量（入れすぎ注意）

・お湯 適量

・おろしニンニク（チューブ） 適量

・七味唐辛子 適量



［作り方］

1. どん兵衛のフタを開け、麺の上にハートチップルを約3/4袋乗せる。

2. 上から粉末スープをかけ、ラードを適量絞り入れる。

3. 熱湯を上から注ぎ、強引にフタを閉める。

4. そのまま8分待機する。

5. フタを開け、全体をよくかき混ぜる。

6. お好みで追いニンニクと七味唐辛子を加えて完成。