6月7日、「週刊文春」に熱愛が報じられたアイドルグループ「なにわ男子」のメンバーの長尾謙杜。トップアイドルの熱愛報道にファンに悲鳴があがっていた。それから約1週間が経とうとしているが、その波紋は収まることを知らない。

同誌では、長尾のお相手は、元E-girlsの稲垣莉生と報じられた。2人は、それぞれ別にサッカー日本代表対アイスランド代表の親善試合を会場で観戦。試合終了後に、同じ高級マンションへと帰宅したという。さらにその後、「FRIDAY」ではお泊りデートをする姿まで報じられた。

芸能ジャーナリストは、報道から間もなくして、Xである動きがあったという。

「10日ごろから、Xの暴露系アカウントが長尾さんの裏アカウントだとして、あるInstagramの鍵アカウント名を流出させたのです。さらに、そのなかに投稿されていた、長尾さんと思われる男性の写真を投稿しました。スーツ姿の男性が首にヘッドホンをかけ、DJをする様子が写っていたのです」

その暴露に、ファンにも大混乱が広がった。さらにXでは、彼の交友関係を心配する声もあがった。

《まじで冗談抜きで関わる人たち考えた方がいいと思う》

《身近な人間からの人望も無いみたいで…心配にまでなってきた》

そうした声があがるのも無理はないと、前出の芸能ジャーナリストは続ける。

「今回の裏アカとされるアカウントは、鍵がかかっていて、フォローしている人しか見られないようになっています。さらにフォロワーは25人前後と限られており、かなり狭い範囲の人間関係で使用していたことがわかります。実際に投稿していた写真が提供できるのは、投稿を見ていた人でないとほぼ難しい状況です。となると、フォローするほど距離感の近い存在の方から情報が漏れたという可能性があるのです」

今回、流出しているアカウントが長尾本人のものなのか、本誌は所属事務所に質問したが、期日までに回答は得られなかった。

近い存在の“裏切り”の可能性もあり得る情報の流出。さらに、今回の2人の出会いの場所も、気になる部分があるという。

「2人の出会いは、東京都港区の会員制バーとされています。長尾さんは、かつて三上悠亜さんとの熱愛が発覚した3年前にも、派手に飲み歩いていたとされていて、ファンから交友関係をあらためて不安視されています。よくも悪くも広がる人間関係に、脇が甘いというイメージを持たれているようです」

長尾に、アイドルとして試練が訪れているのは間違いなさそうだ。