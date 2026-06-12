5月31日、ラストツアーの最終公演をもって、活動を終了した国民的アイドルグループ・嵐。メンバーそれぞれの今後が注目されるなか、二宮和也（42）は密かに……。

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ラストツアーを前に最も精力的に活動していたのが、二宮だ。小誌1月1日・8日号の直撃にも仕事の選び方について「基準は特にないです」と答えていた通り、今年3月にはNetflix配信のWBC特番でスペシャルサポーターを務めるなどマルチな活躍を続けている。



3歳上の妻は元フリーアナウンサー

「好感度が非常に高く、CM契約数も8社。契約料は1本5000万円前後と言われ、それだけで計約4億円に上ります。この4月からは、野村不動産ソリューションズの新ブランド『野村の仲介プラス』のブランドアンバサダーにも就任しました」（代理店関係者）

俳優業も至って順調だ。昨年8月公開の主演映画『8番出口』は、興行収入50億円を超えるヒットを記録。今年7月からは、TBS系日曜劇場『VIVANT』の続編が放送される。

「さらに、来年4月にも同じ日曜劇場で主演を務めることが内定している。プロデューサーは『半沢直樹』シリーズを手掛けてきた伊(い)與(よ)田(だ)英徳氏です」（TBS関係者、オフィスにのに見解を尋ねたところ、「リリースされている情報以上にお答えできる事項はない」と回答）

次々と新たな仕事が舞い込む二宮だが、知られざる“カネの使い道”があった。芸能事務所関係者が明かす。

《この続きでは、二宮の意外なカネな使い道を詳しく報じている。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および6月11日（木）発売の「週刊文春」で読むことができる》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年6月18日号）