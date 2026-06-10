【ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ】 12月3日 発売予定 価格： 8,470円（パッケージ版） 7,700円（ダウンロード版）

スクウェア・エニックスは、12月3日に発売予定のプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用RPG「ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ（DQM4）」の公式ページを公開した。

本作はスライムをはじめとしたモンスターをスカウトして冒険する「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズの最新作。シリーズ40周年を記念した5月27日の配信番組にてその存在が明かされ、6月9日のニンテンドーダイレクトにて発売日が公表されたが、公式ページにて様々な情報が公開されている。

主人公は「ドラゴンクエスト5」に登場するビアンカとフローラになるが、ゲーム開始時にいずれかを選んで冒険を始めることになる。主人公としてプレイするのは1人だが、作中にもう片方のキャラクターも登場する形になる。

また、モンスターに関する情報も公開され、本作では“500種族以上”のモンスターが登場するという。また、公開済みのビジュアルの中央に描かれていた口元がももんじゃに似たモンスターは「ワンワンダック」という名前であることが発表。Gランクの魔獣系モンスターとなる。なお、モンスターのサイズについては動画内で「Sサイズ」と「Lサイズ」の表記が確認できるものの、「Gサイズ」などは確認できず、今後の続報が待たれる形となる。

□「ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」のモンスターのページ

【『ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』発売日発表トレーラー】

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